GialappaShow, Ellen Hidding affiancherà il Mago Forest (Anteprima TvBlog)

Ellen Hidding riabbraccia la Gialappa’s Band. La conduttrice olandese sarà infatti la spalla del Mago Forest in occasione del ritorno del GialappaShow su Sky Uno e Tv8, il 16 ottobre. Un salto al passato per il volto di Melaverde, che esordì nella tv italiana proprio a Mai dire gol nel 1997.

La partecipazione della Hidding – che affiancò Michele Foresta ai tempi di Mai dire Maik – si svilupperà in un’unica puntata, dal momento che lascerà poi il testimone ad altre colleghe che si alterneranno nelle uscite successive, esattamente come accaduto nella prima edizione del programma.

GialappaShow prevedrà otto appuntamenti in questa prima fase e altri otto che verranno trasmessi in primavera. Alla guida ci saranno ancora una volta Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con la novità che sarà rappresentata dal trasloco dalla domenica al lunedì sera.

Tante le conferme (Brenda Lodigiani e Marcello Cesena su tutti), ma non mancheranno nemmeno nuovi comici. Per quel che riguarda invece Ubaldo Pantani, la sua presenza non sarà in dubbio, grazie alla mancata sovrapposizione domenicale del GialappaShow con Che tempo che fa.

Sul coinvolgimento di Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, questo sarebbe confermato, ma solo nel 2024, a causa degli attuali impegni cinematografici dell’attore.

GialappaShow nella scorsa stagione ha ottenuto ottimi ascolti, con un costante 5% di share totalizzato solo considerando Tv8. Un obiettivo che resta tale, favorito dalla fuga dalla ricca concorrenza domenicale. A non mutare sarà pure la durata, con la chiusura fissata non oltre le 23.25.