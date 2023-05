GialappaShow: la conferenza stampa in diretta

Oggi, a partire dalle 12, si terrà, a Milano, la conferenza stampa di presentazione della nuovo show della Gialappa’s Band, GialappaShow prodotto da Banijay Italia, in partenza, da domenica 21 maggio 2023, in prima serata, su Tv8 ed in simulcast anche su Sky Uno.

Presente all’incontro con la stampa, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, il Mago Forest ed il resto del cast.

GialappaShow su Tv8: le info sul nuovo programma della Gialappa’s Band

In questa nuova avventura, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s hanno voluto alla conduzione il Mago Forest e hanno messo in piedi un cast che vede volti storici, vecchie conoscenze e comici che per la prima volta collaboreranno con loro. Non mancheranno i commenti ai principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web.

Inoltre, è prevista la partecipazione di tanti ospiti a sorpresa che parteciperanno agli sketch e alle gag dei comici. Nel promo ufficiale, ritroviamo Ubaldo Pantani nei panni di Costantino Della Gherardesca, Stefano Rapone e Toni Bonji, Brenda Lodigiani ed Alessandro Betti, Antonio Ornano e Marcello Cesena ed il suo intramontabile Jean Claude.

Su Tvblog, seguiremo la presentazione del programma in liveblogging.