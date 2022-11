La Gialappa’s Band scende in campo. Marco Santin e Giorgio Gherarducci commenteranno tutte le partite dei Mondiali in Qatar a partire da sabato 3 dicembre, quando prenderanno il via gli ottavi di finale della competizione.

La casa che ospiterà il duo – nuovamente privo di Carlo Taranto – sarà ancora una volta la piattaforma Twitch, proprio come accadde nel 2021 in occasione degli Europei e lo scorso febbraio durante il Festival di Sanremo.

Le cronache di Santin e Gherarducci saranno rintracciabili sul canale ufficiale della Gialappa’s e su BepiTv, che metterà a disposizione gli studi. Ad affiancarli, come un anno e mezzo fa, ci sarà ancora una volta Carlo Pellegatti, che ad Euro 2020 si impose come rivelazione assoluta. Non mancheranno i tifosi delle varie nazionali coinvolte, oltre ad ospiti illustri che si aggiungeranno nel corso dei vari match.

Negli ultimi tre lustri il commento calcistico della Gialappa’s ha conosciuto svariate case. Da Rtl 102.5 per i Mondiali 2010 e 2014 e gli Europei del 2012, alla tv con le incursioni a Sky nel 2006 e su Rai 4 ad Euro 2016. Senza dimenticare Radio 2, emittente con la quale la collaborazione si interruppe bruscamente nel 2008, salvo riattivarsi successivamente in concomitanza del rientro in Rai.