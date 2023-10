Oggi, a partire dalle 12, si terrà, a Milano, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dello show della Gialappa’s Band, GialappaShow prodotto da Banijay Italia, in partenza, da lunedì 16 ottobre 2023, in prima serata, su Tv8 ed in simulcast anche su Sky Uno.

Gialappa's Band GialappaShow, Ellen Hidding affiancherà il Mago Forest (Anteprima TvBlog)

Presente all’incontro con la stampa, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, il Mago Forest ed il resto del cast.

Su Tvblog, seguiremo la presentazione del programma in liveblogging.

GialappaShow 2 su Tv8 con Gialappa’s Band e Mago Forest

La Gialappa’s Band ritorna, in prima serata, su Tv8 con la seconda stagione del GialappaShow a partire da lunedì 16 ottobre 2023.

Alla conduzione ci sarà Mago Forest, spalleggiato dal duo della Gialappa’s Band Marco Santin e Giorgio Gherarducci. All’interno del cast di questa nuova stagione troviamo comici come Enrique Balbontin, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Andrea Ceccon, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Ubaldo Pantani e Stefano Rapone mentre come ospiti fissi in studio ci sarà la vocal band italiana dei Neri per Caso.

Non mancheranno i commenti ai principali programmi tv come Masterchef, X Factor, Pechino Express, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web.

Inoltre, è prevista la partecipazione di tanti ospiti a sorpresa che parteciperanno agli sketch e alle gag dei comici.