La Gialappa’s Band torna a Stasera c’è Cattelan. Dopo l’apparizione in occasione della prima puntata della nuova stagione del programma di Rai2, il trio si riaffaccerà da Alessandro Cattelan anche nell’appuntamento del 24 gennaio.

Ma non è tutto, perché i tre diventeranno ospiti fissi della trasmissione, timbrando il cartellino ogni martedì.

Giorgio Gherarducci e Marco Santin riappariranno pertanto al citofono, per poi riprestare la loro voce al commento dei video più strani e surreali provenienti da Tik Tok. Non ci sarà invece, almeno fisicamente, Carlo Taranto. Questa però non è più una novità.

L’avvicinamento della Gialappa’s Band a Cattelan era avvenuto nell’ambito della promozione del libro Mai dire Noi. Un’ospitata che è diventata qualcosa di più, un po’ come era accaduto a dicembre a Che tempo che fa, con Fabio Fazio che aveva prima organizzato una reunion di Mai dire gol e poi reinvitato Gherarducci, Santin e Taranto a distanza di due settimane.

La Gialappa’s, una volta salutate Le Iene a fine 2021, per via della scadenza del contratto con Mediaset, non ha più firmato contratti in esclusiva, aprendosi a progetti e valutazioni riguardanti qualsiasi rete o piattaforma. E proprio a Mediaset rifaranno presto capolino per la seconda stagione di Michelle Impossible.