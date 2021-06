Arrivano gli Europei di calcio e la Gialappa’s Band non lascia soli i suoi fan. E’ stato infatti raggiunto l’accordo che porterà il commento delle partite da parte di Marco Santin e Giorgio Gherarducci direttamente su Twitch.

Da più di trent’anni voce ‘alternativa’ di Mondiali ed Europei, per la Gialappa’s si tratterà di un’avventura nuova di zecca, dato che le due voci approderanno per la prima volta sulla piattaforma di livestreaming. Niente Sky dunque – come accadde nel 2006 – e niente Mediaset, che nel 2018 riservò alla ‘band’ l’intero palinsesto di Mediaset Extra.

Twitch dire Europei con Rds Next Per seguirci su Twitch ⬇️⬇️⬇️https://t.co/Q61TwNJDSK pic.twitter.com/mqZx2bDQo0 — Gialappa's Band (@GialappasB) June 3, 2021

Si esordirà l’11 giugno con Italia-Turchia. Santin e Gherarducci seguiranno pertanto tutte le partite di prima serata, per poi coprire l’intero cartellone a partire dagli ottavi di finale.

Nel complesso gli appuntamenti saranno 29. Il parterre verrà arricchito da Giampaolo Gherarducci (fratello di Giorgio e giornalista Mediaset) e Carlo Pellegatti, oltre che dagli immancabili tifosi stranieri residenti in Italia, rappresentanti delle diverse nazionali.

Le dirette avverranno dagli studi milanesi di Rds Next, partner d’eccezione che a sua volta programmerà live i commenti anche su app, sito, canale Youtube, Facebook, Tik Tok e Twitch.