E’ stata l’indiscussa protagonista dell’estate 2022 della rinata prima serata della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo con il TvBlog Summer Celebrity Hits, ops, no questo è stato ed è l’indiscusso appuntamento protagonista dell’estate di TvBlog, quella a cui noi ci riferivamo è la trasmissione Tim Summer Hits, lo spettacolo musicale di piazza diffuso da Rai2 e realizzato con la determinante collaborazione dell’ottima Friends & Partner di Ferdinando Salzano. Fra i protagonisti di questo appuntamento televisivo dell’estate di Rete 2 c’è stata Ema Stokholma che ha ottimamente guidato la radiocronaca su Rai Radio 2 del successo televisivo dell’estate. Ebbene, secondo le ultime notizie che abbiamo avuto modo di captare, Ema sarà fra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 di cui vi abbiamo da poco anticipato nel cast la presenza di Enrico Montesano.

Lo spettacolo di varietà in salsa talent diretto e condotto e diretto da Milly Carlucci dunque avrà nel suo cast l’ottima Ema, ormai indiscussa protagonista dei programmi radiofonici della rete Rai che più si occupa di intrattenimento, ovvero la 2. Ema Stokholma è infatti la conduttrice del programma estivo del mattino di Radio 2 Happy family insieme all’amabile collaborazione dei gemelli di Guidonia. Ma la bella e brava Ema, pur essendo ancora giovanissima, ha un passato già molto importante.

Parte da modella subito alla grande per la maison Dolce e Gabbana, ma anche per Fendi, Valentino e Versace, per poi diventare deejay con il nome d’arte Stokholma. Debutta poi in televisione su MTV conducendo gli MTV Italian Awards insieme ad Andrea Delogu, quest’ultima per altro sua partner e conduttrice proprio dei Tim summer hits di questa estate su Rete 2. Poi altre proposte televisive fra talent, programmi comici, fino all’approdo su Radio 2 dove fra le altre cose conduce con Gino Castaldo vari programmi.

Poi ancora Pechino express, che vince insieme a Valentina Pegorer e poi ancora la cronaca dell’Eurovision song contest, quindi il commento radiofonico del Festival di Sanremo e poi ancora il Prima festival e il debutto come scrittrice con il libro “Per il mio bene” che la fa vincere il Premio Bancarella. Insomma un curriculum molto pieno per una conduttrice pronta a fare ancora di più e ancora meglio. Per intanto dall’otto ottobre in prima serata su Rai1 e fino a Natale sarà nel cast di Ballando con le stelle e siamo certi che anche come ballerina avrà molto da dire.