La prima edizione del “Festivalbar” di Rai 2, il TIM Summer Hits, giungerà al termine questa sera, giovedì 11 agosto 2022, con il “best of” che andrà in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:20. Il meglio della prima edizione dello show musicale estivo condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino andrà in onda in simulcast anche su Rai Radio 2 (con le incursioni sul palco di Saverio Raimondo) e Radio Italia.

Il TIM Summer Hits, branded content di Rai Pubblicità, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Radio Italia, si è tenuto in tre località diverse: Piazza del Popolo in Roma, Portopiccolo (Trieste) e Piazza Federico Fellini, a Rimini. Le serate sono state registrate tra fine giugno e inizio luglio.

Le 6 puntate sono andate in onda dal 30 giugno al 4 agosto 2022. La prima edizione ha ottenuto una media di 1.375.000 telespettatori, con una share dell’11,17%.

TIM Summer Hits: le esibizioni del “best of”

Nel best of in onda questa sera, rivedremo le esibizioni di Alessandra Amoroso (che si è esibita con il singolo Camera 209 e con un medley), Biagio Antonacci (con il singolo Seria, un medley e il brano Ti penso raramente), Blanco (con Nostalgia), Boomdabash e Annalisa (con Tropicana), Michael Bublè (con i brani Higher e Sway), Coez (con le canzoni Essere liberi e Come nelle canzoni), Elisa (con il singolo Litoranea e No Hero), Fedez con Tananai e Mara Sattei (con La Dolce Vita), Fabri Fibra e Maurizio Carucci (con Stelle), Ghali (con Pare), Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini (con Caramello), Achille Lauro (con un medley), Lazza (con Panico), Marracash (con Crazy Love), Ana Mena (con Mezzanotte), Marco Mengoni (con No Stress), Mika (con un medley), Tommaso Paradiso (con Piove in Discoteca), i Pinguini Tattici Nucleari (con Giovani Wannabe), Raf (con i brani Cherie e Infinito), Rhove (con Shakerando), Rkomi (con Ossa Rotte e Insuperabile), Luigi Strangis (con Tienimi stanotte) e Tananai (con i brani Baby Goddamn, Pasta e Sesso occasionale).