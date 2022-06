Oggi, lunedì 20 giugno 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Tim Summer Hits, la nuova manifestazione musicale estiva, condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino, che andrà in onda su Rai 2, in prima serata.

Il Tim Summer Hits andrà in onda a partire dal prossimo 30 giugno, ogni giovedì sera, per sei settimane (fatta eccezione per giovedì 21 luglio). Ogni puntata andrà in onda anche in differita, il venerdì sera, dalle ore 21 su Radio Italia TV (e in replica, anche sabato mattina alle ore 9).

Il programma sarà itinerante. Si partirà da Roma, a Piazza del Popolo, dove le registrazioni si effettueranno il 23, il 24 e il 25 giugno. Si proseguirà a Porto Piccolo, dove le puntate verranno registrate il 28 e il 29 giugno e si concluderà a Rimini, in Piazza Federico Fellini, dove le registrazioni sono previste per il 1° e il 2 luglio.

Tra i primi artisti confermati, troviamo Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Boomdabash, Elisa, Ghali, Achille Lauro, Mahmood e Blanco, Marracash, Marco Mengoni, Mika, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Sangiovanni, Takagi e Ketra.

Come seguire la conferenza stampa di Tim Summer Hits in diretta

Nel corso della conferenza stampa, interverranno i due conduttori Andrea Delogu e Stefano De Martino, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, moda e turismo di Roma Capitale, Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato Rai Pubblicità, Paola Marchesini, direttrice Rai Radio 2, Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, e Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di Tim.

TvBlog ha seguito la conferenza stampa in tempo reale.