Summer Hits si annuncia come una delle novità televisive dell’estate 2022. Vediamo nel dettaglio in che cosa consiste il programma.

Summer Hits 2022, i cantanti

Summer Hits è un nuovo programma estivo e rappresenta un’occasione in più per fare tornare in questi mesi la musica live nelle piazze d’Italia. Ogni serata quindi vedrà un cast di cantanti esibirsi. Questi sono quelli annunciati al momento: Mika, Biagio Antonacci, Mahmood, Blanco, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni, Tommaso Paradiso, Elisa, Fabrizio Moro, Marracash, Marco Mengoni, Ghali, Boomdabash, Takagi e Ketra,

Summer Hits 2022, le località

Sono tre le località coinvolte per le sei serate di concerti che il programma realizzerà, due per ogni luogo scelto per questa prima edizione di Summer Hits. Si parte da Roma, per poi proseguire a Trieste, più precisamente a Portopiccolo, e infine concludere sulla riviera romagnola, andando a Rimini.

Summer Hits 2022, i conduttori

A condurre il programma sono Andrea Delogu e Stefano De Martino. I due visti insieme anche negli scorsi mesi, durante la prima puntata di Tonica, hanno condiviso nel 2019 un’esperienza radiofonica, commentando su Rai Radio 2 le puntate di The Voice of Italy.

Summer Hits 2022, dove e quando va in onda

Il programma va in onda su Rai2, dalle 21:00, ogni giovedì sera a partire dal 30 giugno (fa eccezione giovedì 21 luglio quando il programma non andrà in onda). I sei appuntamenti inediti vanno in onda quindi fino a giovedì 11 agosto, con uno speciale “meglio di” che dovrebbe arrivare la settimana successiva. Le puntate sono proposte poi in differita il venerdì sera, dalle 21:00, da Radio Italia TV e in replica il sabato mattina, sullo stesso canale, dalle 9:00. Tutte le serate si possono seguire in streaming e sono poi recuperabili su RaiPlay.

Summer Hits 2022, le radio

Sono due le radio coinvolte nel programma musicale di Rai2: Rai Radio 2 e Radio Italia. Entrambe le radio seguono in simulcast le sei puntate, gestendo inoltre due postazioni divere all’interno dello show. Rai Radio 2 ha un front stage, che funge da angolo per le interviste agli artisti che si sono esibiti sul palco, mentre Radio Italia cura il backstage con le incursioni dei propri conduttori per vivere l’evento anche sotto un altro punto di vista.