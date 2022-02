Un po’ furbetta, un po’ paracula, sicuramente lecita. L’operazione auto-gossip è l’idea televisiva della settimana appena trascorsa. Strumentalizzazione della propria vita privata o sincera occasione per alimentare il rapporto col pubblico all’insegna dell’autenticità dei sentimenti? Il dibattito è aperto.

Andrea Delogu debutta da conduttrice solitaria di un programma tutto suo (Tonica, in onda martedì in seconda serata su Rai2) e nel monologo di apertura cita l’ex marito Francesco Montanari, con tanto di saluto affettuoso (“ciao Baby“). Quindi racconta di come negli ultimi tempi si siano rincorsi nell’ambiente i gossip su una presunta sua relazione con Stefano De Martino, che poco dopo entra in scena.

Sono molto legato ad una persona, a cui voglio molto bene; è un amico, con cui facciamo telefonate di ore dove parliamo di questo lavoro che amiamo follemente. Parliamo di televisione, ci diamo consigli, ci diciamo cosa vogliamo fare e cosa non vorremmo fare; un amico con cui ho lavorato, sono andato a cena, al cinema, in discoteca. Un amico vero. Prima del mio divorzio nessuno si era accorto di questa amicizia, poi ad un tratto sono diventata single e mi sono ritrovata su tutti i giornali inseguita dai paparazzi. Tutti mi chiedevano ‘beh, dai, state insieme?’, ‘beh, dai, fate sesso?’, ‘beh, dai, lui è il tuo uomo?’. Non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato, ma si può essere anche amica di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino.

Poche ore dopo su Canale 5 Michelle Hunziker cuce la prima puntata del suo one woman show (Michelle Impossible, in onda il mercoledì sera) intorno al suo matrimonio (poi finito) con Eros Ramazzotti. Che, ad un certo punto (come annunciato ufficialmente nei giorni prima), sale sul palco, la bacia a stampo sulle labbra e canta Più bella cosa. E lei si lascia andare ad un “Ti amo“. Il tutto dopo aver chiarito che tra i due non c’è alcun ritorno di fiamma, anzi la colpa è tutta dei media. Il cantante, infatti, precisa:

Perché ogni santo giorno dicono che torniamo insieme? Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i ca**i loro. Devono parlare, la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla?

Francesca Fagnani ha risposto così quando le abbiamo chiesto se intervisterebbe mai a Belve il compagno Enrico Mentana: