Oggi 21 luglio 2022 su Rai 2 in molti si aspettavano il ritorno dell’appuntamento musicale con TIM summer hits su Rai 2 per la quarta puntata condotta da Stefano de Martino e Andrea Delogu. Così non è stato, infatti i più attenti hanno potuto notare che in realtà questa sera è in onda il film Il mio amico Jeff in prima visione assoluta.

I piani evidentemente sono stati cambiati. I programmi erano ben diversi rispetto a ciò che è stato mandato in onda, infatti fino a pochi giorni fa era prevista la trasmissione dei match della seconda fase del campionato europeo di calcio femminile con i quarti di finale in onda su Rai 1 e Rai 2.

Per stasera era prevista la diretta proprio sulla seconda rete, ma la deludente eliminazione della nazionale italiana femminile guidata da Milena Bertolini ha ridisegnato i palinsesti tv delle due reti generaliste, lasciando il posto alla comfort zone di Rai Sport+.

Dunque, rispettando le tempistiche della messa in onda del TIM summer hits, il programma riprenderà settimana prossima con un doppio appuntamento ravvicinato: lunedì 25 la quarta puntata e giovedì 28 luglio 2022 la quinta, in prima serata su Rai 2. L’ultimo appuntamento sarà in onda giovedì 4 agosto, per poi concludere con un best of l’11 del mese. Sempre su Rai 2 ra in programma la trasmissione di un altro quarto di finale sabato 23, ma è stato rimpiazzato dal film La regola delle 3 mogli.

Per completezza d’informazione, Rai 1 aveva in programma la trasmissione di un quarto di finale degli Europei di calcio femminile per domani, venerdì 22 luglio 2022, così da far slittare la replica di Top Dieci. Anche per la rete ammiraglia Rai c’è un cambio (l’ennesimo dato che di modifiche di palinsesto in questi giorni ne ha visto a bizzeffe per via della situazione politica), il programma di Carlo Conti andrà regolarmente in onda.