Enrico Montesano sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno in Rai. L’attore romano, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via in diretta su Rai1 a partire da sabato 8 ottobre. Un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Milly Carlucci, in collaborazione con l’agente di Montesano, Settimio Colangelo.

Enrico Montesano, mattatore dei Fantastico di fine anni Ottanta, è assente dalla tv pubblica da un po’ di tempo. Tra le più recenti apparizioni quella nella serata finale del Festival di Sanremo 2017, allora condotto da Carlo Conti, che lo aveva precedentemente scelto come giudice di Tale e quale show (con Loretta Goggi e Claudio Amendola/Christian De Sica).

Nel 2018 la Rai lo aveva cercato per affidargli uno show del sabato sera della rete ammiraglia. Intervistato all’epoca da TvBlog, Montesano spiegò:

Per adesso stiamo vedendo; se dovesse succedere mi farebbe piacere. Non mi aspettavo la proposta della Rai, è una piacevole sorpresa. Ne stiamo parlando, prima dobbiamo vedere bene le cose… Intanto faccio Tale e quale e il teatro. Poi, se dovesse succedere, sarei il primo ad esserne felice.

Il progetto non arrivò mai a concretizzarsi. Negli anni a seguire, eccezion fatta per qualche sporadica ospitata (per esempio nel 2019 a Domenica In), Montesano, tra i più brillanti e divertenti personaggi del mondo dello spettacolo nostrano, è stato lontano dal piccolo schermo, ma si è fatto notare in molte occasioni per alcune dichiarazioni pubbliche (quasi sempre affidate ai social) che hanno fatto assai discutere. In particolare, il mitico Conte Tacchia del film del 1982 negli ultimi tempi ha espresso posizioni critiche nei confronti della gestione della pandemia di covid, sostenendo anche alcune teorie del complotto in materia di vaccini.

Non è da escludere – anzi, è altamente probabile – che i precedenti fin qui ricordati possano dare adito a polemiche proprio in relazione alla partecipazione di Montesano a Ballando con le stelle, dove peraltro in giuria sarà presente anche quest’anno Selvaggia Lucarelli, con la quale l’attore nel recente passato ha avuto qualche attrito.

Per chiudere, una piccola curiosità: Montesano a 77 anni ritroverà la Carlucci, dopo l’esperienza non fortunata datata 1997 di Fantastico Enrico, programma abbinato alla Lotteria Italia che fu surclassato negli ascolti da La Corrida di Corrado Mantoni su Canale 5.