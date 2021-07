Enrico Montesano contro tutti. In una diretta Facebook (video qui sotto) l’attore 76enne ha espresso il suo punto di vista sui temi di attualità come vaccini, green pass e covid (“cacchinati” sono i vaccinati, mentre quelle di Cts e Iss sono “caz*ate emerite e ciclopiche“), non risparmiando feroci attacchi alla Rai e a Frank Matano (mai citato espressamente, ma è facilmente intuibile si riferisse a lui, che infatti ha ironicamente risposto via social).

Dopo aver commentato la notizia della morte del dottor Giuseppe De Donno parlando di “dittatura sanitaria“, Enrico Montesano si è esposto così sul giurato di Italia’s got talent:

C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, non voglio neanche nominarlo. Deve prima imparare a ballare, cantare, recitare, fare le imitazioni, inventarsi dei personaggi e farsi 52 anni di carriera come me, più di 60 film e 10 commedie musicali. (…) Si deve sciacquare la bocca quando parla di me, io sono un attore, non sono un comico. Lui è un cretino, un imbecille di successo, l’occhio da imbecille e la faccia da ebete. Ride sempre perché è un ebete. Questo genio compreso, sta sempre dappertutto, è uno stolto di mezzo. Si deve sciacquare la bocca prima di parlare di m!.

Quindi l’affondo alla Rai, rovinata da “trent’anni di merd* tracimata da queste tv private“:

La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle cagate immonde. Ora tutti i leccac*li del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del ca**o, i loro talk show di merd*.

Bersaglio dell’ira di Montesano (che ha smentito di essere no vax, precisando di essere pro vaccini, ma non quelli sperimentali). anche Roberto D’Agostino, David Parenzo (“È fastidioso come le zanzare“) e Roberto Burioni (“Ora ti fai i soldi con i monoclonali“).

Da segnalare che Selvaggia Lucarelli poco fa su Twitter ha fatto sapere che Montesano è stato ricoverato per covid. L’attore, sempre via social, ha replicato parlando di “cose assolutamente false”

Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 29, 2021