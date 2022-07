Mentre per il cast di Tale e quale show dovremo attendere almeno la metà di luglio, perchè solo in quel momento Carlo Conti ed il suo team si riuniranno per scegliere i vip che animeranno la nuova edizione dello show del venerdì sera di Rai1, pescando fra i tanti provini che gli aspiranti concorrenti hanno inviato via whatsapp, l’altro talent di Rai1, quello tersicoreo, sta cercando di mettere insieme le tessere del puzzle che comporranno l’immagine del cast della nuova serie di Ballando con le stelle, da ormai molto tempo. Per altro Milly Carlucci, capitano in campo di questo programma, ha sempre dichiarato che la formazione del cast dell’edizione successiva di Ballando inizia già subito dopo la finale del programma stesso. Sono mesi di duro lavoro, corteggiamento e di “pedinamento” che Milly mette in campo per strappare i fatidici “si” alle stelle in questione.

Anche per questo spettacolo di varietà, come per Tale e quale show, stanno uscendo tanti nomi pompati naturalmente dai rispettivi agenti e uffici stampa, ma spesso poi quei nomi non vengono presi, oppure si arenano in trattative complesse verso gli scogli delle risorse artistiche. Un nome però che possiamo darvi come molto probabile per la nuova edizione di Ballando con le stelle è quello di Gabriel Garko. Per altro il buon Dario Gabriel Oliviero ha già partecipato lo scorso anno a Ballando con le stelle nelle vesti di ballerino per una notte, dimostrando una buona padronanza nel ballo, tanto che la giuria gli ha chiesto di tornare, ma stavolta come concorrente, cosa questa che farà dunque nella prossima edizione del programma diretto e condotto da Milly Carlucci.

Per altro Gabriel Garko compirà gli anni il prossimo 15 di luglio e ci risulta abbia mandato inviti a molti personaggi Rai, dimostrazione questa che stavolta fa sul serio ed è sua intenzione di partecipare nello show principale della televisione pubblica. Vediamo ora di mettere un po’ d’ordine fra gli altri nomi usciti rispetto alla prossima serie di questa fortunata trasmissione prodotta con l’affabile collaborazione della Ballandi. Fra gli altri nomi circolati per Ballando con le stelle 2022 segnaliamo due donne che sarebbero all’ingresso degli studi dell’auditorium del foro italico in Roma, ovvero Iva Zanicchi, che ha detto praticamente al mondo intero della sua partecipazione. Altro nome in ballo, è il caso di dirlo, è quello della conduttrice radio televisiva Marta Flavi, indimenticata protagonista della tv dei ragazzi della Rete 1 negli anni ottanta. Fra i nomi papabili per la nuova serie dello show di Rai1 c’è anche quello della spumeggiante attrice Nancy Brilli.

Ma ci sono dei desiderata, forse anche impossibili, ma non è detta l’ultima parola, ovvero il nostro nuotatore d’oro Gregorio Paltrinieri, il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi e poi Dario Verani trionfatore della 25 km ai mondiali di nuoto, tre personaggi che se non si riuscirà a reclutare per il ruolo di concorrente, certamente si cercherà di portare nel ruolo di ballerini per una notte (risorse artistiche permettendo). L’appuntamento con la nuova edizione di Ballando con le stelle è fissato per sabato 8 ottobre, subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1, per undici emissioni e con la finale a ridosso del Santo Natale, naturalmente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

P.S. Ci siamo dimenticati di darvi conto delle ultime evoluzioni del capitolo giuria, dopo le fibrillazioni dovute a quel post misterioso di Selvaggia Lucarelli. Ecco l’evoluzione è che alla fine della fiera forse è ancora e sempre attuale un vecchio adagio che dice cosi: “ Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, ma non sa quel che trova “.