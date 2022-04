Ballando con le stelle 2022: ecco quando partirà la diciassettesima edizione

Nei quartieri generali delle nostre televisioni si stanno pianificando i palinsesti della prossima stagione televisiva e dopo avervi dato conto della data di partenza del Grande fratello vip 7, oggi vi diciamo quale sarà, o potrebbe essere, l’ufficialità arriverà naturalmente in sede di presentazione dei palinsesti televisivi, la data del kick off dello show del sabato sera di Rai1. Da poco è terminata l’avventura del Cantante mascherato ed in attesa di gettarsi anima e corpo alla prossima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci si sta preparando alla serata evento che Rai1 dedicherà a Raffaella Carrà e di cui lei dovrebbe essere la conduttrice. Proprio da queste colonne vi abbiamo dato conto delle ultime notizie rispetto a questo grande show che celebrerà e ricorderà la mitica Raffa nazionale, serata in bilico fra il giorno del suo compleanno, 18 giugno ed il prossimo autunno, probabilmente in questo caso di venerdì prima della partenza della nuova edizione di Tale e quale show.

Sullo sfondo di questo impegno resta però l’organizzazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, la diciassettesima cui Milly Carlucci, essendo oltre che conduttrice anche direttrice artistica, se ne sta occupando. Del resto e lo ripete spesso, del cast di Ballando con le stelle lei non smette mai di occuparsene, è un impegno che per lei dura 365 giorni l’anno. Prima ancora però di parlarvi del cast del programma, possiamo darvi conto di quando questo programma andrà in onda.

Si è parlato spesso e volentieri, sopratutto prima che la nostra Nazionale di calcio non si qualificò per i Mondiali, di un possibile spostamento di Ballando con le stelle per la primavera 2023. Dopo l’eliminazione dell’undici di Roberto Mancini, questa eventualità si è sempre più allontanata ed ora, stando alle ultime informazioni di cui siamo in possesso, è stata completamente scartata.

Ballando con le stelle 2022 resta dunque saldamente nella programmazione autunnale di Rai1 anche per la prossima stagione televisiva. Siamo anche in grado di dirvi dove è attualmente appoggiato lo show tersicoreo diretto e condotto da Milly Carlucci. La data della prima puntata della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle potrebbe essere quella di sabato 8 ottobre 2021, anche se non è da escludere un possibile slittamento al sabato successivo.

Il programma, qualora ci fosse un importante match prima della sua messa in onda del Mondiale di calcio, partirebbe tranquillamente alle ore 22, immediatamente a schiaffo subito dopo il fischio finale della partita, potendo quindi andare in onda fino a necessità di racconto.