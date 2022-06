Selvaggia Lucarelli e la sua permanenza nella giuria di Ballando con le stelle, un ruolo questo che le calza a pennello e che potrebbe in qualche modo finire stando ad un piccolo giallo che si è consumato, via social, nelle ultime ore. La giornalista è intervenuta dal suo profilo Instagram rispondendo alle domande di alcuni internauti rispetto ai suoi prossimi impegni professionali. In particolare i suoi followers le chiudevano se sarebbe rimasta a Ballando con le stelle, Piazza pulita e a Radio Capital. Selvaggia ha dato tre risposte a proposito dei tre programmi citati: ” Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale“.

Dunque, come nel gioco “Mastermind” abbiamo tre risposte con tre chiodini bianchi, in attesa di trovare l’ordine esatto e far diventare neri i medesimi piolini. Quindi sicuramente Selvaggia non la rivedremo (o risentiremo) in una delle tre opzioni, forse in un’altra e sicuramente si nella terza menzionata. Certamente l’impegno suo televisivo più in vista è quello di giurata a Ballando con le stelle e giocando a Mastermind mettiamo che sia proprio questo il programma con la risposta “non ci rivediamo“. Cosa succederà nella giuria del programma di Milly Carlucci, con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto praticamente già fuori dall’auditorium del foro italico pronti a tornare dietro il bancone della giuria dello show del sabato sera di Rai1 in partenza l’otto di ottobre ?

Partiamo dal fatto che Milly Carlucci ed il suo team hanno profonda stima per Selvaggia Lucarelli, che hanno da subito confermato nella giuria di Ballando e che Selvaggia ama questo programma, anche se nella scorsa edizione ci sono state delle situazioni che non le sono molto piaciute, ricordate il botta e risposta con l’allora concorrente Morgan ? Ebbene, se Selvaggia decidesse di abbandonare davvero Ballando con le stelle, che ne sarebbe del suo posto in giuria?

Ebbene, pare davvero che ci sia la coda per prendere il suo posto. Di certo un nome papabile di un personaggio televisivo che farebbe molto bene in quel ruolo è Giancarlo Magalli, che per altro si è già detto disponibile a fare il giurato dello show del sabato sera di Rai1, per la verità come elemento aggiuntivo. Ma per quel posto circolano altri nomi, per esempio quello di Costantino Della Gherardesca, per altro già nel mondo Carlucci, avendo fatto il Cantante mascherato. Poi ancora Platinette, pure lei ex concorrente di Ballando con le stelle e perchè no, uno che di giurie se ne intende, ovvero lo stesso Morgan, pure lui già ballerino del programma di Milly Carlucci, che ha per ora nel cast della nuova serie Iva Zanicchi. Insomma i ricambi per Milly non mancano, anche se la conduttrice e direttore artistico di Ballando con le stelle, siamo certi, speri che Selvaggia Lucarelli resti, Ora la palla passa a Selvaggia per mettere nell’ordine giusto quelle risposte e far diventare neri i tre chiodini per ora bianchi di questa specialissima partita di Mastermind.