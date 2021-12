Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le Stelle al termine di questa edizione? Serena Bortone oggi ha chiesto alla stessa Lucarelli, ospite di Oggi è un altro giorno:

Fino a quando ti piacerebbe restare giudice a Ballando?

La riposta della giurata è stato tutt’altro che perentoria:

Io credo che tutte le esperienze durino finché ti diverti. La situazione così tesa con Morgan e tutto quello che c’è non tanto a Ballando con le Stelle, ma fuori Ballando con le Stelle fa sì che mi diverta tanto in diretta, un po’ meno quando torno a casa.

“Quest’anno c’è una strana aria, quella di mettermi un po’ in un angolo” ha aggiunto parlando del battibecco avuto settimana scorsa con Carolyn Smith nel giudicare la performance di Andrea Iannone, che secondo Lucarelli ha messo in campo, per aggirare il suo commento, un atteggiamento maschilista che si è ripetuto “in tanti episodi quest’anno”.

Un’intervista in cui si sono stati disseminati più indizi ed elementi che fanno pensare a un leggero malcontento da parte di Selvaggia Lucarelli, a cui si aggiunge un nuovo riferimento al caso Morgan, rispetto al quale oggi ha aggiunto rispetto a quanto dichiarato alcune settimane fa da Francesca Fialdini:

Io ho ingoiato un rospo e mi siedo perché io per carattere non mi sarei neanche presentata in quella puntata (la settimana seguente, ndr).

“Io ho bisogno di essere presa per mano, sentire che le persone sono dalla mia parte, che in quel caso era la parte giusta” ha spiegato inoltre, con un riferimento forse non tanto velato a come invece la vicenda è stata gestita all’interno di Ballando, dove a sette giorni di distanza tutto è finito per scomparire dietro il silenzio in cui ha deciso di trincerarsi la giurata non giudicando più le performance di Morgan e dietro a quello scelto da Milly Carlucci, che ha preferito lasciare ad Alberto Matano il compito di incalzare il concorrente sulla particolare questione.

Selvaggia Lucarelli potrebbe essere dunque spinta a dire addio a Ballando con le Stelle a partire dal prossimo autunno? Per ora si tratta di una suggestione, nulla di più, ma non pare così difficile immaginare che presto potrebbe trasformarsi in realtà. Anche perché di spazi in tv, oltre a quelli che già frequenta (vedi Piazzapulita e saltuariamente È sempre mezzogiorno, dove fa parte del cast fisso il compagno Lorenzo Biagiarelli), la giornalista ne troverebbe di sicuro…