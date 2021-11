Tutti incollati davanti al televisore per vedere la replica di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip dopo la sua discussa dichiarazione sull’aborto e per vedere il seguito della lite nata a Ballando con le Stelle fra Morgan e Selvaggia Lucarelli? Bene, tutti delusi.

Se venerdì sera al Grande Fratello Vip il caso Signorini nato dopo la puntata di lunedì è rimasto il convitato di pietra di tutta la serata, con alcuni riferimenti del conduttore sull’accaduto (a Giucas Casella, con cui è accaduto l’episodio finito incriminato, ha detto mentre si trovava in confessionale: “Io quando ti vedo lì, mi viene un incubo. Tu non puoi sapere perché, lasciamo stare”), ma nessun nuovo approfondimento sul tema, a Ballando con le Stelle è accaduto qualcosa di molto simile con il caso Morgan-Lucarelli.

Dopo l’acceso confronto nella puntata di sabato 13 novembre fra la giurata e il concorrente del dancing show di Milly Carlucci, la vicenda si è propagata a macchia d’olio in tutte le trasmissioni di Rai 1, da Oggi è un altro giorno, che è stato il primo ad aprire le danze ospitando lunedì pomeriggio (con tanto di record d’ascolti) Morgan insieme ad Alessandra Tripoli, a La vita in diretta di Alberto Matano, dove invece è stata ospite sole poche ore dopo Selvaggia Lucarelli, passando per Storie italiane, dove è intervenuta telefonicamente martedì mattina Milly Carlucci.

Tutta la querelle è sfumata però quando Morgan è tornato ad esibirsi sulla pista di Ballando, dopo essere stato introdotto da una lunga clip principalmente incentrata sull’accaduto di settimana scorsa. Finita l’esibizione, l’artista si è presto sottratto però al tornare sulla questione, glissando a una domanda posta da Alberto Matano nella veste di commentatore a bordo campo. Dopo una lunga spiegazione della Carlucci (“questa non è una giuria con l’auricolare”), Matano ha chiesto:

Lunedì da Serena Bortone Morgan è stato a lungo lì, ha parlato dell’accaduto e ha detto un po’ tutto il contrario di tutto. Ha parlato di querela a Selvaggia Lucarelli, poi ha detto le scuse attraverso Bach e quindi scuse in sol minore. Poi ha criticato il programma in onda, poi è andata in onda la clip… Vorrei capire come stanno le cose.

Morgan ha così risposto:

Io penso che l’insistenza su questa cosa che è accaduta l’altra volta, che è dispiacevole da parte di entrambi, di entrambe le fazioni diciamo, ha avuto dei troni sgradevoli e dei momenti di ragionevolezza. Secondo me tutto sommato la cosa più spiacevole, che almeno a me è più sgradita, è che non si sfrutti questo spazio nazionale di comunicazione per parlare di spettacolo, ma si va a parlare di cose che non centrano niente, che riguardano la vita privata. Dopo si degenera…

Polemica messa a tacere, anche perché Selvaggia Lucarelli non ha voluto commentare la performance di Morgan e Alessandra Tripoli, scegliendo di giudicarli solo tramite il voto della paletta. Caso chiuso o si riaprirà nelle prossime puntate?

Intanto sia a Ballando con le Stelle sia al Grande Fratello Vip i casi più attesi di puntata, di cui si è discusso in tv e non solo, si sono rivelati per questa volta dei buchi nell’acqua, lasciando i telespettatori inappagati per qualcosa che si stava attendendo e non c’è stato. Peccato.