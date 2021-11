Da querelle a querela il passo è stato molto breve. Non si tratta solo di una battuta, ma della realtà che coinvolge Morgan e Selvaggia Lucarelli. Lo scontro scoppiato a Ballando con le stelle durante la quinta puntata di sabato 13 novembre sta lasciando strascichi più pesanti di quanto si potesse immaginare, ma andiamo per ordine.

Ballando con le stelle, la lite Morgan/Selvaggia Lucarelli

Il poliedrico artista e la giurata del programma non se le sono mandate a dire, il tutto è accaduto per una considerazione della Lucarelli non gradita da Morgan: “In pratica ti sei preso del tempo per non ballare e per cazzeggiare con il pubblico. A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo” sentenziò Selvaggia, “Non ti intendi di niente né di musica né di altro” replicò stizzito Castoldi. Da qui parte una vera e propria rissa verbale senza esclusione di colpi a destra e manca.

Pareva quasi uno scontro senza fine vista la sua durata:

C’è un progressivo svelamento – dice Selvaggia Lucarelli in presenza di Morgan – per 4 puntate ha fatto Biancaneve, disponibile, solare e finalmente viene fuori. E aggiungo che questa narrazione di te euforica, non è assolutamente vera, non hai assolutamente un rapporto idilliaco con tutto l’entourage, sei capriccioso, pretenzioso e maleducato. Non mi piace la disonestà nel raccontarsi. Non sei inserito in questo contesto.

Morgan non ci sta e alza la voce:

Come si permette di giudicarmi?! Io non ti insulto e disonesto a me non lo dici. Lei (si riferisce alla Lucarelli, ndr) è chiusa nell’idea di giudicare. Per Selvaggia Lucarelli la danza è come il monolite per le scimmie di Stanley Kubrick.

Nonostante i numerosi inviti alla calma, tutto è stato inutile. La situazione rischia di degenerare: “Tu non sei il giudice, fai il ballerino e quindi non devi giudicare me, stai al tuo posto ok?” bacchetta il giudice. Fortuna vuole che la ballerina per una notte (Claudia Gerini, ndr) bussasse sulla scaletta della puntata, per questo il lungo botta e risposta è stato mandato in stand-by.

Ballando con le stelle, Morgan a Oggi è un altro giorno: “Ho querelato Selvaggia Lucarelli”

Com’era ampiamente prevedibile, l’argomento ritirato fuori oggi 15 novembre a Oggi è un altro giorno davanti a Morgan ha rialzato la tensione. L’intervista rilasciata a Serena Bortone ne è la piena testimonianza.

“Ciò che non doveva succedere è che si trascurasse il lavoro che abbiamo fatto” dice Marco Castoldi, si associa Alessandra Tripodi: “Lavoriamo tanto e questa cosa è passata inosservata”. Ma la cronaca sulla lite a Ballando incombe e Morgan sembra voler dribblare l’argomento: “Io non amerei parlare della Lucarelli in sua assenza, ci vorrebbe la possibilità che lei replichi anche perché esistono i codici civili e penali. Guardare il filmato vuol dire tornare sul luogo del delitto“.

Serena Bortone recepisce il messaggio e cerca di frenare Morgan nell’immediato: “Calma, tranquillo. Tu sei un concorrente, lei è un giudice” lui la corregge: “Giurata!” la Bortone riprende: “Lei ha un ruolo e quindi ognuno fa il suo“.

Dopo il filmato riassuntivo, Morgan ritorna fondamentalmente sul pensiero già manifestato sabato parlando di “una falla di base“:

Ho fatto il giurato ad X Factor. È imbarazzante il fatto che a dire cosa non piace è una persona che non è indicata, è di un altro ambito. Lei non ha competenze di ordine artistico, non solo non ha competenze di ordine artistico, non ha cultura dell’arte. E’ imbarazzante per me vedere la sua difficoltà. Quando c’è in gioco il lavoro e l’impegno allora ti girano le pa**e nel vedere una persona totalmente incompetente… Voi mi vorreste mettere in contrasto con la Lucarelli? Non c’è partita!

Alessandra Tripoli preferisce far fede al ballo, all’esibizione ma soprattutto critica il voto avuto da Selvaggia e Mariotto (hanno ricevuto due zeri): “Parlano di rispetto e poi danno uno zero per una performance che era da tutto tranne che da zero“.

Morgan (che, ricordiamo, non avrebbe voluto parlare della Lucarelli in sua assenza) non cambia rotta del suo mirino tornando sulla giurata che reputa: “Imbarazzante, perché mi costringe ad abbassarmi ad un linguaggio che non mi interessa e ad uscire dal tema. Mi ha detto che sono fuori di testa“.

La Bortone prosegue il racconto e si sofferma su un messaggio di pace che il concorrente di Ballando ha inviato alla giornalista come un ramoscello d’ulivo e mettere fine alla lite. Morgan frena la conduttrice: “Non leggerlo perché è oggetto di una querela. Quel messaggio l’ho mandato privato! Metterlo nelle sue stories è un reato penale“.

Per la cronaca: Selvaggia Lucarelli ha mostrato un messaggio ricevuto da Morgan in cui ha provato a portare pace. La giurata dal suo Instagram ha replicato preferendo delle scuse pubbliche, in diretta e non virtuali.

A domanda precisa di Serena Bortone: “Stai per querelare Selvaggia?” lui risponde: “Ovvio! È per la quinta puntata che lei sarebbe da denuncia, ora è arrivato il momento. Mettere i piedi in testa è una cosa sbagliata, penso che lei debba dimostrare di saper giudicare e di stare al posto in cui è stata chiamata“.

Selvaggia Lucarelli sarà ospite de La vita in diretta dove evidentemente si tornerà sul caso. La conduttrice di Oggi è un altro giorno a questo proposito domanda a Morgan se vuole mandarle un messaggio. Questa la sua risposta:

Faccio le scuse attraverso una musica di Bach che è la Suite inglese in sol minore. Se Selvaggia ama la danza e la musica può ascoltare questa cosa che ho fatto per lei. Lo ascolti pure sul mio Instagram perché lo do gratuitamente.

A questo punto, la parola passa alla giornalista.