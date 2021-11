Il caso Morgan-Lucarelli non è chiuso. Già ieri sera seguendo Ballando con le Stelle lo si era intuito, nonostante la questione fosse velocemente evaporata, fra un rapido dribbling di Morgan a una precisa domanda di Alberto Matano e la decisione di Selvaggia Lucarelli di non commentare la performance del cantante sulla pista.

Da noi… a ruota libera oggi ha fornito un nuovo tassello sulla vicenda, raccogliendo le parole di Selvaggia Lucarelli che è stata la principale ospite di puntata – puntata che fra l’altro è partita con alcuni minuti di anticipo a causa dell’infortunio che ha costretto Mara Venier a interrompere con un po’ d’anticipo la sua Domenica in. La giurata di Ballando con le Stelle è tornata a parlare di quanto accaduto nel programma di Milly Carlucci sabato 13 novembre:

Morgan sa di aver detto cose molto pesanti su di me in presenza di altre persone che hanno assistito -tra l’altro colleghi giornalisti – la sera stessa del nostro diverbio. Siccome lo sa anche la produzione – lo sappiamo tutti – non si può far finta che non sia accaduto quel passaggio lì e contribuire alla beatificazione di quest’uomo, che nei confronti di una donna ha usato epiteti che rimandano a un’antica città della Grecia.

Certi che Morgan non abbia definito la Lucarelli Atene o Sparta, o qualcosa di simile, ma consapevoli della portata delle offese (la città però non è greca), torniamo a darvi conto di quanto dichiarato dalla giornalista a Francesca Fialdini:

Non mi sento di fingere; se mi si chiede di fingere, fingo, però non si deve più parlare di questa storia e non mi si deve far passare per la cattiva che non porge la mano a questo gentiluomo e la si deve smettere con questa beatificazione.

Selvaggia Lucarelli ha poi precisato che non c’è alcun rancore e nessun conto in sospeso legato alla frequentazione sentimentale con Morgan di alcuni anni fa, ribadendo di aver “accolto con gioia” l’artista e promettendo di non esprimersi più su di lui all’interno di Ballando con le Stelle:

Io ieri sera non ho parlato a Ballando con le Stelle e non parlerò più di lui, così ci togliamo questo problema.

“Per chiederti scusa un’ultima volta ed essere credibile ai tuoi occhi, cosa dovrebbe fare?” ha chiesto infine, prima di voltare pagina, Francesca Fialdini alla Lucarelli, che ha così risposto:

Dovrebbe raccontare come sono andate le cose a Ballando con le Stelle, partendo da quello che è successo dietro le quinte e chiedere scusa per quello. Naturalmente non lo farà mai…

Capitolo finale o la querelle si riaprirà nel corso delle prossime settimane?