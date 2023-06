Il trasloco da Discovery+/Real Time a Paramount+ porta novità anche in quel della giuria di Drag Race Italia 3. La terza stagione della versione italiana della popolarissima gara tra drag queen condotta negli Stati Uniti da Ru Paul vedrà infatti due nuovi componenti in giuria.

Per uno che esce, due entrano. Tommaso Zorzi lascia infatti il programma dopo due edizioni (noi di TvBlog vi abbiamo anticipato che sarà nel cast del nuovo Che Tempo Che Fa sul Nove), mentre restano saldi al tavolo dei giudici Priscilla e Chiara Francini, quest’ultima reduce da un’annata decisamente fortunata sul piccolo schermo, grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Al loro fianco, vedremo due volti: Paolo Camilli e Paola Iezzi. Paolo Camilli, attore molto attivo anche sui social network con numerosi contenuti ironici e parodistici, ha visto aumentare la sua popolarità dopo la partecipazione a The White Lotus 2, la stagione ambientata in Sicilia in cui ha interpretato il personaggio di Hugo.

Paola Iezzi, invece, è stata protagonista quest’anno della reunion con la sorella Chiara sul palco di Sanremo, riformando così il duo di Paola e Chiara che ha sfornato tra gli anni Novanta e Duemile numerose canzoni-tormentone. Per Iezzi, tra l’altro, è un ritorno a Drag Race Italia, dal momento che è stata giudice ospite nella finale della seconda edizione.

L’annuncio dei giudici è stato fatto da Priscilla tramite i social network. “Siamo felicissimi di produrre una nuova stagione di Drag Race Italia con Paramount+ e World of Wonder”, ha detto Mario Paloschi, CEO di Ballandi (che produce il programma), “e siamo orgogliosi della nuova giuria che le darà vita, facendola davvero brillare. Infine, vogliamo ringraziare Tommaso Zorzi per aver fatto parte dello show, valorizzandolo con stile e passione”.

Drag Race Italia 3 sarà quindi un’esclusiva di Paramount+, dopo due anni su Discovery+ ed altrettanti, in chiaro, su Real Time. Il talent sarà quindi a disposizione esclusivamente in streaming e non più sul piccolo schermo: il catalogo della piattaforma si arricchirà di un nuovo contenuto con protagoniste le drag queen, dopo aver messo a disposizione le due stagioni di Queen of the Universe, gara canora (recentemente cancellata) che ha visto nella seconda stagione tra le protagoniste anche l’italiana Aura Eternal, nel cast di Drag Race Italia 2.