A partire da oggi la seconda stagione di Queen of the Universe arriva in esclusiva su Paramount+. Con la conduzione di Graham Norton, cinque volte vincitore del BAFTA TV Award, subito dopo gli Stati Uniti la nuova stagione debutta sulla piattaforma streaming nel nostro Paese, oltre che nel Regno Unito, in America Latina, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Australia.

Queen of the Universe segue le drag queen più talentuose del mondo mentre si sfidano per il successo mondiale e i Paesi si affrontano per mettere in luce i loro migliori talenti.

A rappresentare l’Italia ci sarà Aura Eternal, originaria di Palermo e terza classificata nel corso della seconda stagione di Drag Race Italia, il talent show per drag queen andato in onda su Discovery + e Real Time. Ogni episodio vede le drag queen più competitive al mondo debuttare con una nuova performance musicale di fronte a un pubblico dal vivo e al Pop Diva Panel dei giudici, nella speranza di essere incoronate “Queen of the Universe“.

QUEEN OF THE UNIVERSE 2: GIUDICI E CAST

In questa stagione, l’ex componente delle Spice Girls Mel B si unisce ai giudici che ritornano, tra cui l’artista discografica di platino, la produttrice e giudice di RuPaul’s Drag Race, vincitrice di tre Emmy, Michelle Visage, la pluri-candidata agli Emmy e ai GRAMMY® Vanessa Williams e la superstar americana delle drag Trixie Mattel. In palio un premio in denaro del valore di 250.000 dollari. La più famosa drag queen al mondo e vincitrice di numerosi Emmy Award RuPaul – ad un Festival di Sanremo (con la conduzione di Pippo Baudo) ospite con Elton John – sarà produttrice esecutiva insieme a World of Wonder e MTV Entertainment Studios.

Il cast comprende, oltre ad Aura Eternal, anche Chloe V (Brasile), Jazell Royale (Usa), Love Masisi (Paesi Bassi), Maxie (Filippine), Militia Scunt (Usa), Miss Sistrata (Israele), Taiga Brava (Messico), Trevor Ashley (Australia), Viola (Regno Unito).