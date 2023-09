Ballando con le Stelle 2023, Paola Perego nel cast

Nel giorno del kick-off stagionale, Ballando con le stelle non rinuncia a far parlare di sé annunciando il sesto concorrente della sua 18esima edizione. Come già anticipato da TvBlog, è pronta a scendere un pista anche Paola Perego, che si unisce al cast femminile, al momento composto da Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan e dalla ‘sodale’ Simona Ventura, sua partner in crime in Citofonare Rai 2 e adesso sua ‘rivale’ in pista.

Un nuovo svelamento: è @peregopaola la 6^ concorrente di #BallandoConLeStelle 2023. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì!@milly_carlucci pic.twitter.com/MHqugbHzOg — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 11, 2023

Come per i ‘predecessori’, anche l’annuncio ufficiale di Paola Perego nel cast di Ballando con le Stelle 2023 passa per una clip pubblicata sui social. Il tema comune a tutti i video è la ‘preparazione’ per la gara: in questo caso l’allenamento ‘passa’ per la visione di Flashdance sul divano di casa. Ricordiamo che la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle debutterà nel prime time di Rai 1 sabato 21 ottobre. Manca, dunque, più di un mese e da tempo, ormai, il cast si sta preparando alla gara.

Ballando con le Stelle, il cast confermato

Alle signore già citate in apertura vanno aggiunti Ricky Tognazzi e Giovanni Terzi, in coppia con la compagna Simona Ventura.

Ballando con le Stelle 2023, i nomi in attesa di conferma

In attesa di una conferma ufficiale ci sarebbe a questo punto Teo Mammucari, di cui TvBlog ha già parlato e che ha già ufficiosamente confermato la sua partecipazione. Continuano a girare i nomi di Antonio Caprarica, Bruno Barbieri e Bobby Solo, questi ultimi anticipati da Dagospia.