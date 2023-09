Ballando con le stelle 2023, Carlotta Mantovan nel cast

Milly Carlucci continua a snocciolare i nomi dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, al via sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Arriva oggi la conferma dell’ingresso nel cast di Carlotta Mantovan, giornalista e volto amato della tv, nonché vedova di Fabrizio Frizzi, uno dei veri e grandi signori della tv scomparso troppo presto. Proprio Frizzi partecipò, con successo, alla prima edizione di Ballando e le sue esibizioni – sempre spettacolari e divertenti – restano nelle teche Rai: facile immaginare che un collage di quei balli e di quei sorrisi apra questa 18esima edizione, nel ricordo di un grande amico della Carlucci e del pubblico televisivo.

Il nome di Carlotta Mantovan era da tempo nei rumors dei confermati nel cast della 18esima edizione di Ballando che ormai a intervalli regolari, o quasi, svela i nomi del gruppo vip che si sta già allenando per portare in pista i grandi classici del programma, dal valzer al tango, dal Jive al Paso Doble. Già lo scorso anno la Mantovan fu Ballerina per una notte, proprio nella prima puntata della 17esima edizione, in coppia con Luca Favilla.

Anche in questo caso l’annuncio è arrivato con un post social: per adesso l’allenamento di Carlotta è a base di equitazione…

Ballando con le Stelle, il cast confermato

Il primo ad essere ufficializzato come concorrente di Ballando con le stelle è stato, in pieno agosto, Ricky Tognazzi. Sono seguiti poi Rosanna Lambertucci e l’attesa coppia composta da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Ballando con le Stelle 2023, i nomi in attesa di conferma

Ancora in attesa di una conferma ufficiale ci sarebbero Paola Perego e Teo Mammucari, ma tanti sono i nomi noti provinati in questi mesi tra cui Antonio Caprarica, che sembra essere tra i più papabili, quindi Bruno Barbieri e Bobby Solo, anticipati da Dagospia. Manca più di un mese all’inizio del programma e mancano tante settimane prima che si accenda il grande lampadario di cristallo nell’Auditorium del Foro Italico di Roma: di nomi, a cadenza quasi settimanale, ne dovranno arrivare ancora.