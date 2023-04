Il ritorno in Rai di Antonio Caprarica – tolti gli interventi da ospite – può passare da Ballando con le Stelle? Nì. C’è un piccolo punto di domanda che ruota attorno ad un retroscena pubblicato dal settimanale Oggi e che riguarda proprio il giornalista ed ex inviato dei telegiornali Rai. La penna di Alberto Dandolo rivela che nel cast della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci Caprarica ci sarà “con ogni probabilità” aggiungendo che le trattative tra il giornalista (ora in pensione) e la produzione di Ballando siano addirittura in uno stato avanzato.

Mancherebbe la firma stando a quanto scrive Dandolo. Myrta Merlino stamani, 6 aprile, a L’aria che tira ha colto la palla al balzo e, in una mattinata piuttosto convulsa di notizie riguardo lo stato di salute del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha pensato di aprire una parentesi di leggerezza approfittando della presenza dell’ospite in collegamento: “Non è che stai pensando di andare a Ballando con le stelle e quindi mi ritrovo la tua grazia non più in televisione da me, ma in una pista dove balli?“. Caprarica pur ‘cadendo dalle nuvole’ (“Non sapevo, non ho letto“) rispetto al rumor di cui è protagonista salvo poi dire qualche istante dopo “Mi chiedono di ballare” afferma:

“Mi chiedono di ballare. Se c’è qualcuno con la fisarmonica io ballerei il ballo dell’orso e continua. Probabilmente mi divertirei, però ti dico subito che devo affrontare una fortissima opposizione domestica. Ho tutta la famiglia schierata contro questa ipotesi. Non credo che sarò prestato allo show business”.

Antonio Caprarica risponde a Myrta Merlino a #LAriaCheTira riguardo alla possibile partecipazione a #BallandoConLeStelle come concorrente (indiscrezione di @oggisettimanale): "Io personalmente mi diventerei. Ti dico subito però che devo affrontare una dura opposizione domestica". pic.twitter.com/2N6zusunj2 — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) April 6, 2023

Ma se la trattativa dovesse andare in porto cosa succede? Caprarica mette subito le mani avanti rivolgendosi alla conduttrice della trasmissione de La7 “E comunque ti posso assicurare che quandanche accettassi di scendere in pista continuerei la mattina a venire da te“.

La risposta di Antonio Caprarica sommariamente non suona né come una conferma né come una smentita, dunque la porta per la vita della pista di Ballando con le stelle (di ritorno nella prossima stagione tv di Rai 1) sembrerebbe tutt’altro che chiusa.