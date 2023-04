Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano da questa mattina: stando a quanto hanno pubblicato le agenzie, il senatore e fondatore di Forza Italia è stato ricoverato nella struttura ospedaliera nella mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile, per problemi cardiovascolari. Si è fatto riferimento a un ricovero in terapia intensiva cardiochirurgica, ma non ci sono conferme dirette in merito; le sue condizioni, stando anche a quanto riporta Tgcom24, sarebbero però stabili.

Si tratta di un nuovo ricovero per il leader di Forza Italia, che da lunedì 27 a giovedì 30 marzo era già stato trattenuto al San Raffaele per una serie di accertamenti che avevano richiesto qualche giorno di permanenza nella struttura. Questa mattina, dunque, un nuovo ricovero per Silvio Berlusconi, che negli ultimi tempi ha visto il suo quadro medico complicarsi non solo per inevitabili questioni di età, ma anche per un aggravamento complessivo delle sue condizioni di salute, già affaticata dalle malattie affrontate nel corso degli anni. Una delle sue ultime ‘visite’ al San Raffaele, prima degli accertamenti dello scorso marzo, risale al gennaio 2022, mentre una delle esperienze più difficili erano state legate al Covid, che Berlusconi contrasse nel settembre 2020 ma che ebbe lunghi strascichi, con un periodo in ospedale di circa un mese che terminò nel maggio 2021.

Nei giorni scorsi, invece, aveva pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento per le tante attestazioni di affetto ricevute nel periodo del suo ricovero.

Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo. pic.twitter.com/RxxrvOF5HJ — Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 31, 2023

Ovviamente occhi puntati sul San Raffaele per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia e fondatore di Fininvest, che ha decisamente cambiato il volto alla televisione e alla politica italiana dalla fine degli anni ’70 prima e dalla metà degli anni ’90 poi.

Si attendono conferme ufficiali da parte del suo entourage sulle cause del ricovero e sull’andamento delle sue condizioni di salute.

Silvio Berlusconi come sta? Gli aggiornamenti

Con un flash Ansa delle 14,02 arrivano notizie di un Silvio Berlusconi “stazionario e vigile”.

