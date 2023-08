Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023. L’annuncio arriva prima via social – con una story sul profilo Instagram ufficiale del programma di cui era stata data preallerta da Milly Carlucci già ieri – poi con una nota stampa che ufficializza la presenza dell’attore e regista nel cast dei concorrenti della prossima edizione del talent di Rai 1.

La story mostra Tognazzi mentre si fa fare un massaggio alle gambe: disteso, con grandi cuffie alle orecchie, dichiara alla moglie Simona Izzo, che lo sta riprendendo, di star ‘ripassando’ la rumba. Insomma, la preparazione tecnica per i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle è già iniziata.

L’annuncio a Ferragosto

Milly Carlucci ha dunque colto l’occasione del giorno più festivo dell’anno per dare a telespettatori – e giornalisti – il primo nome ufficiale della 18esima edizione di Ballando con le Stelle. Non si può certo dire che gli indizi e gli annunci centellinati non siano un must del ‘Generale Carlucci’, che da tempo ha abituato il pubblico – e gli addetti ai lavori – a questa modalità di ‘comunicazione’. Un modo che aiuta di certo a tenere alta l’attenzione sul programma, nel bene ma anche nel male. Sulla scia del centellinamento si è, da anni, posizionato anche il Festival di Sanremo, con il direttore artistico e conduttore Amadeus, che ha ormai nel Tg1 il suo megafono prediletto, che sia per annunciare i big in gara o per informare il pubblico sulle novità del regolamento, come fatto qualche settimana fa nell’edizione delle 13 di una domenica di inizio estate.

Il cast di Ballando con le Stelle 2023

Per quanto riguarda il cast di Ballando con le Stelle 2023, i rumors e le indiscrezioni si sono inseguite dall’inizio dell’estate. Tanti i vip provinati e già qualche certezza, come anticipatoci da HIT: si parla, infatti, di Teo Mammucari, Paola Perego e di Simona Ventura, con il di lei compagno Giovanni Terzi, ma non si sa bene se in coppia o in quale altra possibile combinazione. Tra i nomi dei provinati spuntano quelli di Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro. E chissà che non compaia anche Mancini, ora che non è più CT della Nazionale: di certo anche lui ha contribuito a movimentare il Ferragosto 2023…

Quando inizia Ballando con le Stelle 2023

La 18esima edizione di Ballando con le Stelle inizia sabato 21 ottobre, ovviamente in prima serata su Rai 1.