Prosegue il lavoro di Milly Carlucci e del suo gruppo di lavoro per la nuova stagione di Ballando con le stelle, il varietà di Rai 1 quest’anno pronto a diventare maggiorenne con il diciottesimo anno. Da settimane i canali social del programma si sono ‘risvegliati’ dal torpore dei mesi di pausa. Tempo che, comunque, sta servendo per riordinare le idee e pensare soprattutto al cast.

Il primo annuncio, un po’ a sorpresa e un po’ no (dati i preavvisi di Milly), è arrivato nell’afoso pomeriggio di ferragosto. L’attore e regista Ricky Tognazzi si metterà alla prova con il ballo e ad annunciarlo è stato lo stesso neo-concorrente tramite un video sui social. Lo stesso identico punto d’annuncio è stato utilizzato per la seconda concorrente ufficializzata oggi, 22 agosto: Rosanna Lambertucci. Conduttrice della storica trasmissione Più sani più belli, per la prima volta si cimenterà in prove di ballo e si metterà davanti al giudizio della giuria di Ballando.

Ballando con le stelle, Rosanna Lambertucci concorrente: il video dell’annuncio

“Che fatica allenarsi!” dice in tenuta da ginnastica la Lambertucci nella clip social “d’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… speriamo di farcela! Io ce la metterò tutta, ma certo che conterò moltissimo sul vostro affetto e sul vostro sostegno” conclude rivolgendosi al pubblico entrando di già nel mood della gara.

📣 @LambertucciR è la seconda concorrente ufficiale di #BallandoConLeStelle 2023🌟

Eccola alle prese con la sua rifinitura atletica mentre già elabora strategie di gara😏@milly_carlucci pic.twitter.com/22ktDZkiQm — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 22, 2023

Rosanna Lambertucci non è mai stata concorrente di un reality show, né si è mai misurata in adventure show o in una gara con altri concorrenti vip. Considerando ciò, si può dire a tutti gli effetti che, per lei, questa sarà un’esperienza inedita. Il suo nome era comunque circolato tra i provinati.

Ballando con le stelle 2023, il punto della situazione sul cast

Riepilogando i nomi fino ad oggi in lizza per il cast della diciottesima stagione di Ballando, abbiamo: Ricky Tognazzi, la qui citata Rosanna Lambertucci e, a seguire, i nomi in retroscena rivelati da Hit su TvBlog: Teo Mammuccari, la coppia di Citofonare Rai 2 composta da Paola Perego e Simona Ventura e il compagno (futuro marito) di quest’ultima, il giornalista Giovanni Terzi.

A questi si aggiunge la miriade di vip in fila per entrare nella “classe” di quest’anno. A partire da Antonio Caprarica, colui che tra le righe lasciò intendere qualcosa sulla chiamata a ballare già negli scorsi mesi in una puntata de L’aria che tira, allora condotta da Myrta Merlino. Seguono lo chef, conduttore, giudice di Masterchef Bruno Barbieri e il cantante Bobby Solo (questi annunciati da Dagospia) e altri che ancora girovagano per ora senza destini.