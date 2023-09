Antonio Caprarica, storico ex inviato del TG Rai e attualmente ospite dei talk di attualità, è ufficialmente uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, in arrivo a ottobre su Rai 1. A confermarlo sono i canali social del programma di Milly Carlucci tramite una clip che, così, accoglie un altro volto ex Rai nel cast della diciottesima stagione.

Nel video Caprarica non è vestito in giacca e cravatta, evidentemente, ma è immerso “nelle fresche acque di Leuca” (Santa Maria di Leuca, Lecce) dove, dice, ha passato l’estate a nuotare e allenarsi in vista della nuova sfida che lo attenderà questo autunno “per la Corona, ma non quella d’Inghilterra – ironizza – ma è altrettanto scintillante e tentatrice: quella di migliore ballerino, di campione di Ballando con le stelle” confermando che nella rosa dei concorrenti di quest’anno c’è anche lui.

“Conto tantissimo sul vostro aiuto, sul vostro sostegno e incoraggiamento” conclude rivolgendosi al pubblico dei social (che sarà protagonista del televoto, come tutti gli anni).

📣 È Antonio Caprarica un'altra delle stelle di #BallandoConLeStelle 2023

Come si sta preparando alla discesa in pista? Tonificando i muscoli in acqua e chiedendo supporto al pubblico!@milly_carlucci pic.twitter.com/1W9uDufbj1 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 15, 2023

Antonio Caprarica dunque si aggiunge ai concorrenti già confermati che sono: Paola Perego, Simona Ventura (qui il nostro retroscena) e il futuro marito Giovanni Terzi (qui l’altro retroscena), Carlotta Mantovan, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci.

Antonio Caprarica a Ballando con le stelle, l’indiscrezione nell’aprile 2023

La sua presenza era già nell’aria e non da ieri, più volte in questi mesi abbiamo citato quello che è stato il primo ‘alert’ di un possibile approdo del giornalista nella pista di Ballando. Era aprile 2023, Myrta Merlino ancora conduceva L’aria che tira. Caprarica, ospite della conduttrice (ultimamente comparso anche a Pomeriggio cinque, appunto), era stato interrogato a proposito di un retroscena che lo riguardava firmato da Alberto Dandolo su Oggi: “Non è che stai pensando di andare a Ballando con le stelle?”.

“Non sapevo, non ho letto” aveva risposto cercando di dribblare. Qualche secondo d’attesa, poi ecco la conferma tra le righe: “Mi chiedono di ballare. Probabilmente mi divertirei, però ti dico subito che devo affrontare una fortissima opposizione domestica. Ho tutta la famiglia schierata contro questa ipotesi. Non credo che sarò prestato allo show business” concludendo con una promessa “E comunque ti posso assicurare che quandanche accettassi di scendere in pista continuerei la mattina a venire da te”.

Diciamo che almeno per Myrta Merlino le cose, poi, sono andate in modo decisamente differente.