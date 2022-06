Ve lo abbiamo raccontato per primi da queste colonne, Nicola Savino lascia Mediaset per buttarsi fra le amorevoli e generose braccia di Tv8, dove condurrà un nuovo programma nell’access prime time della rete gratuita del gruppo Sky. Si tratterebbe di un game show, come nelle migliori tradizioni di quella fascia oraria, i cui contorni vi abbiamo pure anticipato da queste parti (sondaggi in ogni dove l’anno prossimo in tv, ricordiamo il sabato pomeriggio di Rai2 con “Ti sembra normale“). Ma che ne sarà di uno dei programmi, per altro andato molto bene, della passata stagione condotto proprio dallo speaker di Radio Deejay? Il nostro riferimento è per Back to school, il programma che vedeva della celebrità tornare sui banchi di scuola ed essere interrogati sulle varie materie apprese durante la loro infanzia scolastica.

Ebbene, come è noto Back to school, la prima edizione di questo fortunato programma prodotto dalla Blu Yazmine, è andata molto bene, fra i pochi per altro che sono andati bene lo scorso anno nel prime time della rete cadetta di casa Mediaset, tanto da essere stato confermato anche per la prossima stagione televisiva. Già si, programma confermato, ma non per il conduttore che se n’è andato su Tv8, ecco dunque che è partita dal caccia da parte di Mediaset di trovare il successore al Savino.

Circolano per ora un paio di nomi su chi potrà condurre la seconda edizione di Back to school. Di certo si deve trattare di un personaggio ch gravita comunque nell’orbita di Mediaset e certamente uno di essi può essere Alvin, che stiamo vedendo di questi tempi inviato dell’Isola dei famosi 2022 di Ilary Blasi. Ma circola pure un secondo nome che pare essere sui taccuini dei dirigenti dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, ovvero Paolo Ruffini. Il buon Ruffini tornerebbe dunque alla conduzione di un programma di prima serata di Italia 1 dopo La pupa e il secchione e viceversa quest’anno affidato alle cure di Barbara D’Urso.

Dunque chi condurrà la seconda edizione di Back to school nella prossima stagione tv su Italia 1? Sarà Alvin, oppure Paolo Ruffini o chi altro? A breve la risposta a questo arcano.