Proprio da queste colonne, pochi giorni fa, vi abbiamo dato conto dell’arrivo sui teleschermi di Rai2 di una nuova produzione d’intrattenimento guidata e condotta da Gabriele Corsi, reduce dall’ottimo successo nella telecronaca, insieme a Cristiano Malgioglio, delle serate torinesi dell’Eurovision song contest 2022. Si tratta come detto di un game show che sarà realizzato con la collaborazione della Stand by me di Simona Ercolani e si chiamerà “Ti sembra normale”.

Un programma che si ciberà di sondaggi per capire meglio chi sono gli italiani, cosa fanno, come sono fatti e cosa pensano. Quali sono i loro difetti, i loro pregi, le loro manie e i loro tic, questo per fotografare al meglio i nostri connazionali. La trasmissione non è stata collocata a caso dopo Italiani fantastici, il programma fatto di candid camera condotto da Alessandro Di Sarno, che proprio attraverso le candid vuole mostrarci i comportamenti degli italiani.

Insomma il quiz condotto da Gabriele Corsi metterebbe in gioco in qualche modo ciò che scaturirà degli italiani attraverso le candid camera di Italiani fantastici. Oggi TvBlog è in grado di aggiungere un altro tassello rispetto a questo nuovo gioco a premi condotto da Gabriele Corsi, ovvero il titolo di questa nuova trasmissione. Il titolo del programma sarà “Ti sembra normale” e come si intuisce, gioca proprio sul fatto di cercare di capire se fra le varie opzioni che verranno messe in campo durante il game, quale di questa è risultata la prevalente fra il popolo del belpaese.

Un gioco che quindi ci aiuterà, in maniera certamente ludica e piacevole, a capire come sono fatti gli italiani. Appuntamento dunque con il nuovo game “Ti sembra normale” condotto da Gabriele Corsi, dal prossimo autunno, il sabato pomeriggio attorno alle ore 15:30 circa subito dopo Italiani fantastici naturalmente su Rai2.