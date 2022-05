Italiani Fantastici e dove trovarli è un programma che andrà in onda nel 2022, per tutto il mese di giugno, nel daytime di Rai 2.

Condotto da Alessandro Di Sarno, nel nuovo programma di Rai 2, assisteremo ad esperimenti sociali realizzati con la tecnica della candid camera che avranno il fine di scoprire e documentare i valori, i pregiudizi e i caratteri degli italiani nel terzo millennio.

Le candid camera del programma trarranno spunto da veri episodi di cronaca, come i licenziamenti comunicati su Whatsapp o le risse tra genitori alle partite di calcio, da polemiche riguardanti personaggi famosi, come il caso di Samantha Cristoforetti, accusata di non occuparsi dei figli, o da ambizioni moderne degli italiani, come la voglia di partecipare ad un reality show.

Ogni candid camera porrà alle vittime e ai telespettatori un dilemma riguardante la società e il mondo in cui viviamo.

Ogni puntata, inoltre, conterrà un omaggio a Nanni Loy, regista e autore che, per primo in Italia, sperimentò la tecnica della candid camera.

Italiani Fantastici e dove trovarli è un programma ideato da Giorgio John Squarcia, con la regia a cura di Ivan D’Ignoti, realizzato da Rai 2 in collaborazione con Inside Man.

Come vedere Italiani Fantastici e dove trovarli in tv e in streaming

Il programma andrà in onda a partire da lunedì 30 maggio 2022, su Rai 2, alle ore 14, da lunedì a venerdì.

Ogni puntata sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere il programma anche dopo la messa in onda.

Chi conduce Italiani Fantastici e dove trovarli

Il conduttore del programma è Alessandro Di Sarno. Dopo aver iniziato la propria carriera televisiva in Francia, Alessandro Di Sarno ha debuttato in Italia, nel programma di Piero Chiambretti, Markette, andato in onda su La7.

Successivamente, ha preso parte come inviato a Le Iene e in due edizioni di Chiambretti Night, entrambi in onda su Italia 1.

Dal 2012 in poi, ha lavorato nei programmi Wikitaly, con Enrico Bertolino, e Quelli Che…, nelle edizioni condotte da Victoria Cabello e Nicola Savino, entrambi in onda su Rai 2.

Successivamente, ha preso parte a Grand Hotel Chiambretti e ha ricoperto il ruolo di opinionista nelle due edizioni di Sbandati.

Dal 2018, è tornato a Le Iene nelle vesti di inviato.

Chi sono gli attori di Italiani Fantastici e dove trovarli

Gli attori del programma, oltre ad Alessandro Di Sarno, sono Camilla Carnevali, Federica Strozzi e Fausto Morabito.

Chi è l’ideatore del programma

L’ideatore del programma è Giorgio John Squarcia. Nato negli Stati Uniti da genitori italiani, in Italia, ha lavorato come autore e regista in programmi come Le Iene, Striscia la Notizia, Scherzi a Parte e Matrix. Ha anche scritto e diretto serie tv, come Tutto in un Giorno, Cash, 24/7, Le Strade di Max, On the Road Again, documentari, spot pubblicitari e film per la tv.