Lui è reduce dal grande successo dell’ultimo Eurovision song contest in terra d’Italia dove ha curato insieme all’ottimo Cristiano Malgioglio la telecronaca diretta dell’evento musicale europeo. Gabriele Corsi ha dunque bissato l’esperienza di dodici mesi prima quando aveva raccontato, sempre con Cristiano Malgioglio la travolgente vittoria dei Maneskin a Rotterdam nell’Eurovision 2021. Ora per il buon conduttore romano, in attesa di tornare sempre con Malgioglio fra un anno a raccontare sempre per Rai1 l’Eurovision 2023, è tempo di tornare nella mischia televisiva con nuovi progetti.

TvBlog è in grado di anticiparvene uno che sarà per Corsi un’assoluta novità. Secondo quanto apprendiamo infatti Gabriele Corsi sarà alla conduzione di un nuovo programma televisivo dal prossimo autunno. L’ex conduttore di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, gioco a premi andato in onda quest’inverno nel territorio dell’access prime time di Nove, si cimenterà ancora con un quiz, ma stavolta dalle frequenze della televisione pubblica.

Gabriele Corsi sarà infatti alla guida di un nuovo quiz che andrà in onda dal prossimo autunno il sabato pomeriggio su Rai2. Ma di cosa si tratta e in quale porzione del palinsesto pomeridiano della seconda rete della televisione di Stato andrà in onda questa nuova produzione? Siamo qui a rispondere a queste domande. Il quiz tratterà un argomento sempre molto interessante e navigato dai nostri media, ovvero quello dei sondaggi. Nel corso di questo nuovo gioco a premi verranno infatti presentati dei sondaggi i cui contenuti dovranno essere individuati dai concorrenti in gara, forse un po’ come avveniva nel mitico gioco a premi di Mike Bongiorno Flash, l’ultimo che condusse su Rai1 prima di passare a Canale 5 con Superflash.

Il programma andrà in onda abbiamo detto nel pomeriggio di Rai2 e precisamente a partire dalle ore 15 circa, subito dopo l’edizione invernale del nuovo programma Italiani fantastici, di cui vi abbiamo già dato conto da queste colonne, condotto da Alessandro Di Sarno.