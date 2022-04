Vi abbiamo anticipato tempo fa da queste colonne l’arrivo sulle frequenze della seconda rete della televisione pubblica di un programma che strizzerà l’occhio allo Specchio segreto di Nanni Loy, il celebre programma che fece scalpore nella televisione degli anni sessanta. Oggi siamo in grado di aggiungere ulteriori tasselli rispetto a questa nuova produzione, ovvero il suo titolo e la sua conduzione. Partiamo dunque dal titolo di questo nuovo programma che sarà I.F. ovvero Italiani Fantastici.

Così come Specchio segreto voleva mostrare com’erano gli italiani di quel periodo, così I.F. cercherà di mostrare chi sono gli italiani del giorno d’oggi. Italiani di ogni età e di ogni estrazione sociale, verranno proposti in questa nuova produzione che verrà diffusa da Rai2 nei pomeriggi estivi dalle ore 14. Italiani mostrati attraverso la tecnica della Candid camera, questo per farli vedere nel modo più naturale e spontaneo possibile, senza sapere cioè di essere ripresi da una telecamera.

Passiamo ora al capitolo conduzione di I.F. Italiani fantastici. Per il ruolo di conduttore o se preferite di raccontatore di questa nuova produzione televisiva la Rai ha pensato ad Alessandro Di Sarno, recentemente visto alla conduzione di Miss Italia. Di Sarno ha fatto parte del gruppo delle Iene di Davide Parenti, ma ha anche fatto parte del cast di molti programmi televisivi, fra gli altri Chiambretti night, Sbandati, Markette e Quelli che… Ora è giunto il momento per lui di condurre questo nuovo appuntamento televisivo la cui collocazione resta fissata dal lunedì al venerdì, da giugno, alle 14 su Rai2.

Questo sarà l’unico appuntamento estivo originale nel pomeriggio di Rai2 visto il “braccino corto” in sede di assegnazione di budget alle varie strutture, o direzioni di genere se preferite. Si pensava infatti di proporre un’altra produzione nuova in coda a IF, ma così non sarà. I.F. qualora abbia una buona accoglienza, potrà essere riproposto da Rai2 nel suo preserale da settembre, o in altra collocazione da stabilire.