Candid camera in arrivo nel pomeriggio estivo di Rai2

Era il lontano 1964 quando debuttava sul Programma Nazionale Specchio segreto. Il programma ideato, diretto ed interpretato dal grande regista e sceneggiatore Nanni Loy era la versione italiana del Candid camera, programma in voga negli Stati Uniti d’America fin dagli anni cinquanta, che prevede la ripresa, attraverso una camera nascosta, di alcune situazioni con protagoniste alcune persone comuni e anche celebri (da qui prende certamente “ispirazione” Scherzi a parte di Fatma Ruffini), ignare di essere filmate.

Nanni Loy poi fece anche degli spin off da Specchio segreto, ricordiamo Viaggio in seconda classe, che si svolgeva all’interno di alcune carrozze di treni e Tutti insieme compatibilmente, varietà della domenica pomeriggio degli anni ottanta della Rete 2, che aveva come peculiarità lo svolgimento in diretta delle riprese con camere nascoste. Ebbene tutto questo preambolo per raccontarvi delle intenzioni del dipartimento intrattenimento day time di mettere in piedi a giugno un programma che si ispiri proprio a Specchio segreto.

Sarà cioè una trasmissione che proporrà alcune candid camera, anche con citazioni e non solo semplici citazioni provenienti proprio da quella trasmissione degli anni sessanta ideata e realizzata da Nanni Loy. Sarà quindi una specie di viaggio nel passato televisivo, con gli occhi però nel nostro presente. Una sperimentazione televisiva che andrà ad occupare la complicatissima fascia 14-15 della seconda rete Rai lasciata libera per le meritate vacanze del programma Ore 14 condotto dal bravo giornalista ex Telelombardia Milo Infante.

Una sperimentazione, con o senza un giovane manovratore, che se accolta con favore dai telespettatori di Rai2, potrebbe tornare il successivo autunno nel pomeriggio della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo insieme al nuovo programma condotto da Pierluigi Diaco.