Boom di ascolti per Mattino Cinque: il format Videonews vince la sfida Auditel e conquista anche i giovani

Chiusura in crescita per Mattino Cinque con Panicucci e Vecchi. Da lunedì parte la programmazione estiva Mediaset con Dario Maltese e le novità di Retequattro.

I palinsesti invernali si avviano alla consueta pausa estiva, ma per l’ammiraglia Mediaset la chiusura di Mattino Cinque ha il sapore dolce di una vittoria schiacciante. L’ultima puntata della stagione ha confermato un trend che per mesi ha visto Federica Panicucci e Francesco Vecchi dominare la delicata e competitiva fascia della prima mattina.

I dati Auditel fotografano un vero e proprio plebiscito: la trasmissione ha blindato la sua leadership con una media d’ascolto del 22.3% di share sul totale degli spettatori, sfiorando la soglia psicologica del milione di utenti fidelizzati.

Si tratta di un risultato che non solo distanzia la concorrenza, ma evidenzia un netto passo in avanti rispetto alla precedente annata, con una crescita che ha superato i due punti e mezzo di share. L’aspetto più interessante per gli analisti televisivi risiede tuttavia nel ringiovanimento del pubblico: il format ha infatti registrato un boom eccezionale tra i telespettatori della fascia 15-34 anni, dove ha sfiorato il 26% di preferenze, a testimonianza di come una formula basata sulla reattività giornalistica e sul ritmo sappia agganciare anche le generazioni native digitali.

Arriva Dario Maltese, nuovo impegno per Vecchi

Il successo di questa stagione risiede nella capacità della struttura di Videonews di saper dosare la durezza della cronaca con la leggerezza del costume, offrendo un prodotto fluido e privo di tempi morti. Una macchina da guerra editoriale che ha incassato i complimenti formali della direzione di rete, focalizzata nel sottolineare il valore di un brand diventato bussola informativa per il pubblico di Canale 5.

L’addio momentaneo della coppia Panicucci-Vecchi, però, non lascerà sguarnita la programmazione del Biscione. La strategia di Cologno Monzese prevede infatti una staffetta immediata per non disperdere il prezioso patrimonio di ascolti. Nel medesimo slot orario debutterà la nuova edizione di Morning News, che vedrà Dario Maltese alla conduzione.

Per Francesco Vecchi, inoltre, si aprono le porte di una nuova e stimolante sfida editoriale su Retequattro, dove presidierà l’access prime time estivo. Un avvicendamento studiato nei minimi dettagli che dimostra come l’informazione targata Mediaset non vada mai realmente in vacanza, ma si riorganizzi per affrontare la stagione calda.