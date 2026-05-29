“Francesca Fagnani a Ballando al posto della Lucarelli”, la giornalista rompe il silenzio

La giornalista e conduttrice di Belve rompe il silenzio sui rumors che la vogliono a Ballando con le Stelle in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli: le sue parole

Il mercato dei volti televisivi non si ferma mai e l’asse tra Roma e Cologno Monzese rischia di regalare colpi di scena clamorosi per la prossima stagione sportiva dello spettacolo. Al centro delle indiscrezioni c’è una potenziale staffetta nella giuria di Ballando con le Stelle, che ridisegnerebbe gli equilibri del prime time, ma una delle protagoniste ha già deciso di sfilarsi dalla mischia.

La conduttrice di Belve smorza gli animi

Francesca Fagnani ha infatti spento sul nascere le voci che la volevano pronta a sedersi dietro il bancone più temuto della televisione italiana, quello del talent targato Milly Carlucci. L’indiscrezione aveva preso piede come diretta conseguenza di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli allo show.

Tuttavia, la conduttrice di Belve ha blindato la sua attuale posizione con una smentita netta all’Adnkronos, ironizzando sul fatto che preferisce godersi lo spettacolo da spettatrice, comoda sul divano di casa. Per la giornalista si tratta della conferma di una linea editoriale ben precisa: focalizzarsi su un format che è ormai diventato un cult identitario per la Rai, evitando sovraesposizioni in contesti diversi.

Se il tassello Fagnani resta al suo posto, la vera scossa potrebbe arrivare sul fronte opposto. I rumors legati a Selvaggia Lucarelli raccontano di un legame sempre più stretto con l’universo Mediaset. Dopo l’esperienza sulla poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip, le quotazioni della scrittrice sono in forte rialzo per una sfida ancora più ambiziosa: la conduzione della nuova e rinnovata edizione de L’Isola dei Famosi, le cui registrazioni sono previste in estate nelle Filippine.

Il sorpasso della Lucarelli nelle preferenze dei vertici del Biscione avrebbe fatto perdere quota all’ipotesi Belén Rodríguez, modificando radicalmente la natura stessa del reality. Lo sbarco della Lucarelli in Honduras come timoniera segnerebbe un cambio di passo epocale per il programma Mediaset, che punta a una conduzione frontale, analitica e senza sconti. Per ora i tasselli della giuria di Milly Carlucci restano intatti, ma il calciomercato della tv è appena iniziato.