Don’t Forget the Lyrics!: quando va in onda, conduttore, puntate

Don’t Forget the Lyrics! è il nuovo game show musicale del palinsesto di Nove, prossimamente in tv. A condurlo Gabriele Corsi, a produrlo Banijay Italia.

Don’t Forget the Lyrics!, quando inizia

Le registrazioni sono iniziate il 18 gennaio, come testimonia un post Facebook del conduttore Gabriele Corsi. Si sa che andrà prossimamente su Nove, immaginiamo da marzo in poi, in access o in prime time.

Don’t Forget the Lyrics!, conduttore

A condurre il game show musicale c’è Gabriele Corsi, già alla guida per Nove (dal 2019) del game in access prime time Deal With It – Stai al gioco e in prime time del dating reality Il contadino cerca moglie. Sul fronte musicale difficile non ricordarlo al commento della finale dell’Eurovision Song Contest 2021 su Rai 1, con Cristiano Malgioglio, nella storica serata della vittoria dei Måneskin.

Don’t Forget the Lyrics!, il format (e il precedente con Canta e Vinci!)

Nasce come format USA, trasmesso originariamente da Fox tra il luglio 2007 e il giugno 2009 e prodotto da RDF USA, società del gruppo RDF Media. La struttura unisce la tensione di Chi vuol essere milionario e il classico karaoke, ma senza testo a fronte, ovviamente.

Il format ha già avuto una versione italiana: parliamo di Canta e Vinci!, in onda su Italia 1 nel 2007 – inizialmente nel prime time e poi spostato all’access – con Amadeus conduttore e Checco Zalone spalla comica. Una coppia che si rivede unita a Sanremo 2022 nei ruoli di Direttore Artistico/Conduttore e di Superospite. testato durante le Strenne Mediaset, il gioco all’epoca prevedeva un montepremi di 500.000 euro da conquistare indovinando le parole di canzoni superando 10 step in sequenza, ciascuno del valore di 500 euro. Pensato come numero zero per un eventuale sviluppo nella primavera del 2008, non trovò un seguito.

Per completare il quadro, ricordiamo che sullo stesso genere, e sempre nel dicembre 2007, debuttò in Italia Chi fermerà la musica, con Pupo conduttore per Rai 1 della versione italiana del format The Singing Bee, lanciato dalla Nbc proprio come risposta al game di Fox.

Le regole del gioco

Ancora presto per conoscere la formula del gioco in questa versione italiana 2022.

Don’t Forget the Lyrics!, streaming

Il programma sarà visibile in streaming su Discovery+, dove sarà disponibile anche on demand.