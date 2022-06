Negli scorsi giorni TvBlog ha anticipato la notizia dell’approdo su Tv8 di Nicola Savino, impegnato fino a fine giugno su Mediaset come opinionista dell’Isola dei famosi (stasera la ventiduesima puntata). Oggi, in attesa che arrivi la conferma ufficiale, siamo in grado di aggiungere nuovi dettagli sulla nuova produzione che sarà affidata allo speaker di Radio Deejay e che andrà in onda da settembre nella fascia dell’access prime time, al posto di Guess My Age (che andrà, almeno per un po’, in soffitta, come Max Giusti ha confermato in un’intervista a TvBlog la settimana scorsa).

Il nuovo titolo di Tv8 condotto da Nicola Savino sarà un game, che vedrà nel cast una sorta di muro umano, che sarà chiamato a interagire con i concorrenti in studio. Al centro del gioco una serie di sondaggi sui temi più disparati. Le registrazioni dovrebbero iniziare a fine luglio e dovrebbero tenersi a Milano. Ad occuparsi della produzione, come già avevamo anticipato, sarà la Banijay Italia.

Per Tv8, Nicola Savino non sarà l’unica new entry. Infatti, è già ufficiale l’approdo di Caterina Balivo (che nel frattempo è tornata in Rai con un programma tutto suo, che andrà in onda da fine luglio in seconda serata su Rai2, il titolo è Help – Ho un dubbio): la conduttrice condurrà Chi vuole sposare mia mamma?, prodotto da Blu Yazmine.

Nell’access prime time di Tv8 nel corso della prossima stagione dovrebbe trovare spazio anche la nuova edizione di Celebrity Chef con Alessandro Borghese, che ha ben figurato negli ultimi mesi. Il quadro previsto, dunque, dovrebbe essere quello di una staffetta tra i due programmi fin qui menzionati. Ma molto, ovviamente, dipenderà dal riscontro di pubblico della nuova trasmissione di Nicola Savino, che torna così da protagonista in tv dopo la buona perfomance di Back to school su Italia 1.