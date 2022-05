Help – Ho un dubbio è un people show, condotto da Caterina Balivo, che andrà in onda durante l’estate 2022, in seconda serata su Rai 2.

Lo scopo del programma è quello di aiutare persone comuni a prendere una decisione importante nella loro vita, come, ad esempio, accettare o rifiutare una proposta di matrimonio o un nuovo lavoro.

I protagonisti possono essere persone di qualunque età, ma anche una coppia o un gruppo di amici, che esprimeranno il loro dubbio davanti ad un pubblico.

Ogni componente del pubblico dovrà votare, tramite un telecomando che avrà solo due opzioni, per aiutare il protagonista a trovare una soluzione. La votazione avverrà più volte, ogni volta che verranno aggiunti dettagli al racconto dei protagonisti. Il pubblico, quindi, sarà libero di modificare la propria opinione fino all’ultima votazione.

Durante i racconti, andranno in onda anche videomessaggi di amici e parenti che propendono per una decisione in particolare.

Alcuni protagonisti, inoltre, si esibiranno per dimostrare al pubblico di avere un talento in particolare.

Il protagonista della storia dovrà rispettare la decisione presa dal pubblico. Nelle puntate successive, verranno raccontati gli sviluppi di ogni storia.

Help – Ho un dubbio, programma prodotto da Fremantle, è un adattamento del format anglosassone What should I do.

Come vedere Help – Ho un dubbio in tv e in streaming

La prima edizione del programma andrà in onda a partire da giovedì 28 e venerdì 29 luglio 2022, in seconda serata su Rai 2. Dalla settimana successiva, il programma andrà in onda ogni giovedì, sempre in seconda serata.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Chi conduce Help – Ho un dubbio

La conduttrice del programma sarà Caterina Balivo che, in questa stagione televisiva, ha ricoperto il ruolo di giudice nell’ultima edizione andata in onda de Il Cantante Mascherato.

Dal 2018 al 2020, Caterina Balivo ha condotto il programma Vieni da me, nel daytime di Rai 1.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei programmi estivi del prime time della Rai, la conduttrice si è detta entusiasta di tornare a fare un programma con persone comuni:

Questo programma mi è piaciuto da subito per due motivi: ci sono delle persone comuni, questo fattore mi era mancato parecchio. Avremo uno studio con un pubblico che addirittura deciderà. Credo molto in questo programma. Torno a lavorare con delle persone che hanno già avuto a che fare con me in passato. Mi mancava tornare qui e mi ha molto emozionato.

Nel 2022, Caterina Balivo condurrà anche Chi vuole sposare mia mamma?, che andrà in onda su TV8.