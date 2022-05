Oggi, 31 maggio 2022, sono stati presentati i programmi del prime time estivo Rai, il primo palinsesto nato dalle nuove direzioni di genere ufficialmente al via dal mese di giugno. Alla presenza di Stefano Coletta (neo direttore intrattenimento prime time), di Valerio Iafrate (ufficio stampa Rai) di Drusilla Foer, Filippo Neviani in arte Nek, Caterina Balivo e Angela Rafanelli, la conferenza stampa ha dato modo di conoscere i contenuti che le tre reti proporranno nell’arco della stagione da noi conosciuta come il periodo delle repliche.

Le novità in agenda – in ordine di presentazione – sono: Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, Dalla strada al palco, Help! Ho un dubbio e Sex.

Ecco tutte le dichiarazioni rilasciate dai presenti:

Stefano Coletta: “Inauguriamo un nuovo corso, obiettivo: illuminare Rai 2”

Il focus del direttore è sicuramente quello di non spegnere le reti nei mesi da giugno a settembre affidandosi a quattro assi nella manica:

Sono volti che vogliono mostrare il tentativo della Rai di accompagnare i telespettatori anche d’estate. Ho sempre vissuto, qui in Rai, il dispiacere di ricevere proteste dagli spettatori che accusavano la rete di spegnersi nei mesi estivi. Inauguriamo un nuovo corso per la Rai, che si strutturerà per generi e non più per i canali.

Il passaggio dal ruolo di direttore di rete a direttore per genere non è un gioco da ragazzi:

Vengo da una scuola rigorosa di palinsesto e ho sempre riacceso, dal punto di vista degli ascolti, le reti dove sono andato. Questo passaggio alla direzione dei generi è inedito per tutti noi. Il fatto di dover guardare a tre reti contemporaneamente deve avere tante mille attenzioni in più, devi saper capire quale identità dare ad ogni genere, ha mille rischi.

Se da una parte c’è dell’ottimismo per il lavoro fatto: “Negli ultimi anni, l’ammiraglia Rai si è davvero molto illuminata“, l’altra faccia della medaglia ha un nome e si chiama Rai 2. Fra gli obiettivi prefissati c’è sicuramente il salvataggio di un canale da troppo tempo in sofferenza d’ascolti e in fase di lavoro per la nuova stagione (qui vi abbiamo dato qualche anticipazione):

Su Rai2 c’è da fare un grande lavoro e, per questo, parto da questa rete. Si inizia con una sfida che, televisivamente, è quella più interessante: costruire un nuovo formato nell’access prime time, fascia che da tempo è occupata da telefilm. Deve reilluminarsi come ultima chiamata. Dovrà anche giovare della freschezza di nuovi volti. Su Rai 3, invece, occorrerà portare qualche prodotto meno prevedibile.

Off topic, durante la conferenza c’è stata occasione per avere qualche notizia in più rispetto all’approdo di Alessia Marcuzzi, recentemente ospite a Domenica IN Show in concorrenza diretta con L’Isola dei Famosi. Coletta non si sbilancia, ma rivela che ci sono dei contatti in corso: “C’è un dialogo fitto, stiamo lavorando innanzitutto per conoscerci e poi, intorno a un’idea.”.

Sex, con Angela Rafanelli dal 5 agosto 2022 su Rai 3

Stefano Coletta spiega di cosa si tratta:

Il tema della produzione è la sessualità, argomento troppo spesso considerato un tabù. Ci saranno tanti giovani e tante storie e sarà un programma di divulgazione, dove racconteremo tutto con leggerezza.

Prende la parola Angela Rafanelli rivelando di aver ‘ossessionato’ Coletta pur di riuscire a portare questo format in Rai:

La sfida è grande e sostengo da anni l’importanza nel fare divulgazione sul tema della sessualità. Sono convinta che la Rai sia il posto giusto per fare ciò. Sex è un programma necessario.

E ancora: “La realtà è fatta a colori e noi vogliamo parlare della realtà” lasciando intendere la volontà di spaziare sulla sessualità a 360°

Il tono sarà quello dell’intrattenimento. Vogliamo essere seri ma non seriosi. Nel programma ci saranno ospiti ed esperti, che ci aiuteranno a definire tutti gli argomenti con precisione. Nel programma affronteremo, sicuramente, anche il tema della religione.

Per Coletta la speranza è quella di non imbattersi in polemiche: “Ci rivolgeremo agli adulti e ai ragazzi. Di questi argomenti, spesso, si cercano informazioni sul web dove si corre il rischio di incorrere nella disinformazione”. Il programma sarà in onda a partire dal 5 agosto e fino al 9 settembre in seconda serata su Rai 3.

Una curiosità: Angela Rafanelli nel 2008 ha condotto un programma intitolato RED – Tutte le declinazioni del sesso sulla defunta Current TV.

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, dal 6 giugno su Rai 2

Il fiore all’occhiello di Coletta? Drusilla Foer, di recente anche co-conduttrice insieme a Carlo Conti per la serata dei David di Donatello su Rai 1:

Da un punto di vista artistico, Drusilla è stato il personaggio rivoluzionario dell’ultimo Festival di Sanremo. Lei è un’artista di rara completezza. L’Almanacco di Drusilla sarà un appuntamento quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì, nel quale ci farà sorridere ma anche riflettere.

L’appuntamento è dal 6 giugno ogni sera alle 19:50 e durerà circa 30 minuti, poco prima del Tg2 delle 20:30

Ci saranno delle rubriche fisse, tipiche dello storico almanacco. A queste, poi, saranno anche integrate delle altre rubriche. Nel programma avremo Topo Gigio. Cercheremo di intrattenere e far riflettere. Abbiamo voluto una ripresa molto accurata e sofisticata, ma abbiamo scelto di tenere uno studio con le pareti nude, lo vogliamo animare.

Dalla musica al palco con Nek dal 28 giugno su Rai 2

Le parole del direttore Coletta in apertura di presentazione:

Per me non è un programma musicale o un talent, ma è un programma narrativo. Ho scelto Nek perché in lui ho colto la capacità di ascolto. Noi vogliamo ascoltare e far esprimere gli artisti di strada.

Nek, felice di come la Rai si sia affezionato a lui:

Amo essere stimolato, ringrazio Carlo Conti che ha pensato a me per questo tipo di programma. Quando mi hanno proposto il programma ho pensato che mi piace il fatto della strada, io ho iniziato a suonare nelle sagre in piazza, dove incontri il pubblico vero e tosto. Mi è piaciuto il fatto che ci sono le storie prima di tutto, siamo abituati ai talent e ai talenti che si esibiscono senza conoscere le loro storie. Dalla strada al palco valorizza le storie, questo lo differenzia. E’ un occasione per conoscere ed evidenziare l’arte. Per me è la prima volta che faccio una prima serata, non si parlerà solo di musica. Sarò accompagnato da un ospite in ogni puntata e sarà un “passante” importante.

Help – Ho un dubbio, con Caterina Balivo dal 28 luglio su Rai 2

Caterina Balivo torna alla conduzione di un programma suo in Rai a distanza di due anni dall’addio al day-time pomeridiano. Stefano Coletta parla di Help – Ho un dubbio anticipando:

Tutti i partecipanti hanno dei dilemmi da risolvere. Per fare questo, il partecipante sarà aiutato da una vasta platea di pubblico che potrà votare e, quindi, aiutare la persona ad affrontare il proprio problema.

Anche Caterina Balivo prende parola: