Nicola Savino passa a Tv8, dall’autunno un access time per lui?

Lo abbiamo visto in questa stagione tv alla conduzione delle Iene, poi alla guida dl nuovo varietà sempre di Italia 1 Back to school e attualmente come opinionista all’Isola dei famosi, il reality show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Tutti programmi del gruppo Mediaset, azienda di cui Nicola Savino fa parte da tanti anni, ma ora pare, secondo le informazioni in nostro possesso, che sia alle porte un cambio di casacca per il noto conduttore di Deejay chiama Italia.

Stavolta però non si tratterebbe di un ritorno in Rai, azienda per la quale ha prestato più volte la sua opera. Lo ricordiamo a Quelli che il calcio, poi Scorie, Star academy, L’isola dei famosi, Dopo Festival e Boss in incognito, tanto per citare alcuni programmi da lui condotti sulla televisione di Stato. Dicevamo che il trasloco questa volta non sarà verso viale Mazzini, ma verso Sky.

Secondo quanto apprendiamo infatti Nicola Savino si appresterebbe a chiudere il suo contratto con Mediaset il 27 di giugno, giorno in cui andrà in onda la finalissima dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi, da settembre si cambia. Per Nicola Savino pare che si aprirebbero le porte di Tv8 per un contratto che lo legherebbe in esclusiva con la rete generalista gratuita del gruppo Sky.

Si stanno decidendo in questi giorni i programmi che vedrebbero impegnato Savino su Tv8, ma certamente ci dovrebbe essere l’impegno nell’access time del canale posizionato sul tasto numero otto dell’italico telecomando, slot occupato quest’anno da Guess my age con la conduzione di Max Giusti ed attualmente da Alessandro Borghese con il suo Celebrity chef. Per Savino ci sarebbe pronto un game originale creato e prodotto dal dipartimento italiano della multinazionale Banijay.

Ovviamente essendo questo un contratto che legherebbe Nicola Savino in esclusiva a Tv8 e al gruppo Sky, non ci sarebbe la possibilità per l’opinionista dell’Isola dei famosi 2022 di prendere parte a produzioni di altre reti televisive. Savino cederà alle lusinghe di Tv8, oppure deciderà di rinnovare con Mediaset dove rifarebbe Back to school? Lo scopriremo prossimamente.