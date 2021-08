Guess My Age – Indovina l’Età è un game show in onda nell’access prime time di Tv8, condotto da Max Giusti.

Nell’autunno 2021, andrà in onda la quinta edizione del programma, prodotto da Banijay Italia.

Guess My Age: quando inizia

La nuova edizione del game show di Tv8 andrà in onda a partire dal 1° settembre 2021. Il programma andrà in onda da lunedì a venerdì alle ore 20:30.

Il programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Guess My Age: le nuove puntate

Le nuove puntate del game show andranno in onda da inizio settembre 2021 fino a fine maggio 2022.

Le puntate che andranno in onda saranno circa 170.

Guess My Age: chi lo conduce

Il nuovo conduttore del game show è Max Giusti. Il conduttore e attore romano sostituirà Enrico Papi che ha condotto il programma nelle prime 4 edizioni.

Max Giusti, nel corso della sua carriera, ha condotto i seguenti programmi: Affari Tuoi, Stasera è la tua sera, Attenti a quei due – La sfida, Colpo d’occhio – L’apparenza inganna, Un minuto per vincere, Riusciranno i nostri eroi, La papera non fa l’eco, Boom!, Chi ti conosce, C’è posto per 30?, Boss in Incognito e Va tutto bene!.

Guess My Age – Indovina l’Età sarà il primo programma che Max Giusti condurrà su una rete Sky Italia.

Guess My Age: il gioco

Il gioco è molto semplice: le coppie di concorrenti devono indovinare l’età di 7 sconosciuti.

Nelle prime 6 manche, i concorrenti hanno a disposizione 6 indizi:

– la Canzone ossia un brano musicale che è stato pubblicato lo stesso anno di nascita dello sconosciuto;

– il Vip ossia la foto di un personaggio famoso che ha la stessa età dello sconosciuto;

– il Ricordo che consiste nel racconto di un aneddoto dello sconosciuto riguardante la propria vita;

– la Notizia ossia un articolo di giornale riguardante un fatto di cronaca accaduto durante l’anno di nascita dello sconosciuto;

– il Gossip ossia un fatto di gossip accaduto durante l’anno di nascita dello sconosciuto;

– lo Zoom che consiste nella possibilità di guardare lo sconosciuto più da vicino.

Dopo le prime 6 manche, la coppia di concorrenti affronterà la sfida finale durante la quale avranno a disposizione 4 tentativi e 4 indizi per indovinare l’età del settimo sconosciuto.

Guess My Age: quanto si vince

Le coppie di concorrenti, durante il gioco, devono difendere il loro montepremi iniziale di 100mila euro.

Ogni anno di differenza tra la risposta dei concorrenti e la reale età dello sconosciuto farà diminuire il montepremi.

La coppia di concorrenti che indovinerà l’età esatta dello sconosciuto potrà aggiudicarsi un bonus di 500 euro.

Nella sfida finale, ad ogni errore, il montepremi verrà dimezzato.

Guess My Age: come partecipare

Nel programma, è possibile partecipare sia come concorrente che come sconosciuto.

Le coppie di concorrenti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, amici, colleghi, fidanzati, coniugi o parenti, interessati a partecipare possono compilare il form on line tramite il seguente indirizzo: https://casting.banijayitalia.it/guessmyage/.

Gli aspiranti sconosciuti, che dimostrano più o meno anni rispetto alla loro vera età, invece, possono candidarsi, compilando il form on line attraverso il seguente indirizzo: https://casting.banijayitalia.it/home/sconosciuti-casting/.

Guess My Age: dove si registra

Il programma viene registrato nel Teatro 5 dei 3Zero2 Studios di Milano.