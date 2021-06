Ora è ufficiale: Max Giusti entra a far parte della squadra di TV8; il comico romano, infatti, dal 1° settembre sarà alla conduzione della nuova stagione di Guess My Age – Indovina l’Età, il game show prodotto da Banijay Italia, che dal 2017 presidia l’access prime time dell’emittente satellite di Sky (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30).

Max Giusti prende il posto di Enrico Papi, in procinto di tornare a Mediaset, dove su Canale 5 condurrà la nuova edizione di Scherzi a parte.

L’annuncio dell’approdo su Tv8 (le indiscrezioni circolavano da settimane, come noi di TvBlog vi avevamo raccontato) è stato fatto poco fa con un video sui social dallo stesso Max Giusti, il quale passa in rassegna le foto di Mara Maionchi, dello chef Alessandro Borghese e di Lodovica Comello, tre volti storici del canale, nel tentativo di indovinarne l’età.

Attore, comico, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, Max Giusti negli ultimi anni aveva lasciato la Rai per sbarcare su Nove, dove si era trovato a sfidare (uscendone sconfitto, nel lungo periodo) proprio Guess my age con Boom e poi con il meno fortunato Chi ti conosce? (tra i titoli sperimentati anche C’è posto per 30?). Più di recente è rientrato in Rai – attraverso l’esperienza da concorrente a Pechino Express – e ha condotto Boss in incognito (ha anche preso parte a Il Cantante mascherato).

Al momento non è noto se il trasloco di Max Giusti su Tv8 (quindi in casa Sky) preveda la conduzione anche di altri titoli, oltre che di Guess My Age. La certezza è che ancora una volta Tv8 si rivolge ad un volto ‘generalista’ per provare a farsi spazio nella per nulla semplice sfida dell’access prime time.