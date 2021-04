Scherzi a parte con Enrico Papi a settembre su Canale 5

Ve ne abbiamo parlato da queste colonne un paio di settimane fa. Il riferimento è a Scherzi a parte che torna con una nuova serie su Canale 5. Sei puntate nuove di zecca che cercheranno di rinverdire i fasti di questo spettacolo di varietà che ha popolato il piccolo schermo dell’ammiraglia Mediaset per tante stagioni. La prima puntata di Scherzi a parte è datata 1992 su Italia 1, mentre l’ultima è stata trasmessa nel 2018 su Canale 5.

Si era partiti con la coppia Teo Teocoli e Gene Gnocchi, per arrivare alla conduzione di Paolo Bonolis nelle ultime quattro puntate trasmesse nel mese di novembre di tre anni fa. Come scritto da queste parti ci sarà il debutto di un nuovo conduttore di questo format, si tratta di Enrico Papi che direttamente da Tv8, dove proseguirà a condurre anche in autunno i suoi programmi, si catapulterà su Canale 5 dove lancerà di settimana in settimana, precisamente sei, gli scherzi che vedranno protagonisti le malcapitate celebrità.

Il programma come già detto verrà registrato il prossimo mese di maggio. Nel nostro precedente post ci eravamo lasciati con il dubbio sulla messa in onda delle sei puntate di questa quindicesima serie di Scherzi a parte. Sul tavolo c’erano due date, quella immediata di questa fine primavera e quella più lontana del prossimo mese di autunno.

Ora siamo in grado di sciogliere questo nodo, infatti l’edizione numero quindici di Scherzi a parte andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5 per sei settimane. Il giorno di messa in onda ancora non è stato deciso, anche se è molto probabile che venga scelta la serata del giovedì, fra l’Avanti un altro della domenica, il Grande fratello vip 6 del lunedì e del venerdì e il Tu si que vales posizionato ovviamente di sabato sera. Si annuncia quindi un autunno su Canale 5 con ben 5 varietà alla settimana su 7 serate a disposizione e con All together now che prenderà la staffetta presumibilmente al giovedì dopo le sei puntate di Scherzi a parte.