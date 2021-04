Scherzi a parte in bilico fra autunno e primavera con Enrico Papi, a maggio si registra

E’ dura davvero, molto dura di questi tempi fare televisione e fra ha chi sofferto di più in questo periodo tremendo per tutti, televisivamente parlando, è Scherzi a parte. Lo show di cui TvBlog vi diede la scorsa estate la notizia che sarebbe tornato dagli schermi di Canale 5, è più volte scivolato fra le pieghe dei palinsesti della rete ammiraglia di casa Mediaset. Sempre da queste colonne vi avevamo dato conto di alcune indiscrezioni che volevano questo varietà appoggiato nella primavera di Canale 5 L’unica cosa certa è che il programma ci sarà (alcuni scherzi sono pronti da tempo) e che verrà registrato nel prossimo mese di maggio con una pezzatura di sei puntate.

Diverso il discorso circa la messa in onda di Scherzi a parte, anzi, stando a quello che apprende TvBlog la trasmissione su Canale 5 di questo che è fra i più popolari e longevi varietà della principale rete Mediaset potrebbe slittare al prossimo autunno, ma resta in pista l’opzione primavera inoltrata. A quell’epoca dunque lo storico varietà di Canale 5 potrebbe trovare fissa dimora per le sei puntate che andranno in produzione nel prossimo mese di maggio.

Per quel che riguarda il capitolo conduzione il programma sarà affidato ad Enrico Papi, che quindi fa il gran ritorno sulle reti Mediaset proprio dalla porta principale, quella cioè di Canale 5. L’impegno di Papi con Scherzi a parte non sarà però l’unico con Mediaset, si vocifera infatti dell’arrivo di un contratto quadro che vedrà impegnato l’attuale conduttore di Tv8 (la sua conduzione di Guess my age proseguirà anche nel prossimo autunno) per altre trasmissioni su Canale 5, fra le opzioni in campo potrebbe entrare anche un preserale. Si è anche vociferato di un coinvolgimento di Alessia Marcuzzi nella conduzione di Scherzi a parte.

Su questo occorre aprire un capitolo a parte. Dagospia ieri si spingeva a dire che ci sarebbe stato un rifiuto della bionda conduttrice romana alla proposta di conduzione in coppia con Papi dello storico programma di Canale 5, facendo risalire il tutto ad un no di anni fa di Enrico Papi all’Isola dei famosi, allora condotta da Alessia (poi l’ex conduttore di Sarabanda fece Ballando con le stelle). In realtà, da fonti vicine a Mediaset, veniamo a sapere che non sarebbe stata mai offerta la conduzione di Scherzi a parte ad Alessia Marcuzzi, facendo cosi cadere l’indiscrezione di un suo no ad una proposta mai arrivata.

Nel frattempo però l’unica cosa certa è la conduzione di Enrico Papi per questa nuova serie di Scherzi a parte di sei puntate, la cui messa in onda per ora è bilico fra la primavera inoltrata ed il prossimo autunno, naturalmente su Canale 5.