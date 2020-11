Scherzi a parte torna su Canale 5, anticipazioni su conduttori e vittime

Scherzi a Parte sta per tornare su Canale 5. La notizia che circolava nell’ambiente da alcuni mesi, è stata confermata ufficialmente ieri da Federica Panicucci durante l’intervista realizzata ad Ambra Angiolini a Mattino Cinque.

La prima domanda è: quando andrà in onda? Le nuove puntate dello storico programma Mediaset sembravano inizialmente destinate ad essere trasmesso a dicembre 2020, ma sono slittate. Il nuovo obiettivo sembra essere quello della prossima primavera.

La seconda domanda è: chi lo condurrà (l’ultimo a farlo fu Paolo Bonolis)? Stando a quanto risulta a Blogo, non sarebbe stato ancora deciso a chi affidare la guida della nuova edizione della trasmissione ideata da Fatma Ruffini e da Salvatore De Pasquale. Secondo le nostre indiscrezioni, a Scherzi a parte sono stati accostati i nomi di Ezio Greggio (che avrebbe ricevuto anche altre proposte dall’azienda) e di Lorella Cuccarini, fresca di approdo ad Amici di Maria De Filippi. Ma non è da escludere l’ipotesi comici made in Mediaset. In questo senso i nomi più caldi sembrano essere quelli di Pio e Amedeo, che avrebbero dovuto debuttare su Canale 5 con lo show Felicissima Sera, poi saltato causa covid-19, e di Pucci. Invece, pare siano tramontate le quotazioni di Diego Abatantuono e di Alessia Marcuzzi.

La terza domanda è: chi saranno le vittime degli scherzi? Stando a quanto risulta a Blogo sarebbero già stati registrati gli scherzi a Manuela Arcuri (a Cinecittà World), ad Andrea Roncato (durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia), a Valeria Marini (con la partecipazione speciale, pare, di una bambola gonfiabile per adulti) e ad Antonella Elia. Tra le vittime dovrebbe esserci anche il conduttore di Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio, come raccontato da TvBlog praticamente in tempo reale mentre lo scherzo era in corso.

Nei palinsesti invernali-primaverili di Canale 5, insieme a Scherzi a parte, in prime time come produzioni di intrattenimento dovrebbero trovare posto la versione serale di Amici, Live non è la D’Urso, C’è posta per te e probabilmente L’Isola dei famosi con Ilary Blasi. Saltato il Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso, mentre quello Vip con Alfonso Signorini terminerà a febbraio.