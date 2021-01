Scherzi a parte e Felicissima sera, nuovo rinvio per i due show di Canale 5

Era uno dei titoli forti della primavera di Canale 5, segnatamente della prima serata del canale diretto da Giancarlo Scheri, parliamo di Scherzi a parte. Lo show che punta dritto al divertimento inventato nella Canale 5 dei bei tempi di Fatma Ruffini era in palinsesto già per il mese di dicembre dello scorso anno, poi spostato in avanti. Il periodo dell’anno in cui si pensava di appoggiare questa trasmissione era per la primavera 2021, ma secondo quanto apprendiamo è stato deciso un nuovo rinvio.

La classica frase che si usa in questi casi è “a data da destinarsi”, una allocuzione questa che fa tremendamente paura perchè, nove volte su dieci significa cancellazione. Forse, anche quasi sicuramente, non si tratta del caso in oggetto, ma di sicuro Scherzi a parte, le cui registrazioni sono già partire come scritto da queste parti, non salperà dal porto di Canale 5 neppure in questa stagione tv. Sul capitolo conduzione ribadiamo la notizia per cui non sono stati ancora scelti i padroni di casa del programma, anche perchè il rinvio della messa in onda ha reso inutile la loro scelta.

Lo stop di Scherzi a parte non sarà l’unico, infatti c’è un nuovo rinvio, dopo quello della primavera 2020, per lo show di prima serata sempre di Canale 5 del duo comico Pio e Amedeo. Felicissima sera, questo il titolo pensato per questo spettacolo era previsto in un primo momento in palinsesto a partire dal prossimo mese di febbraio, ma niente da fare, il programma non vedrà ancora una volta la luce.

Di certo Canale 5 comunque avrà di che far divertire il proprio affezionato pubblico, infatti oltre alla coda del Grande fratello vip 5, la cui finale è prevista per il 26 di febbraio, ci sarà la nuova edizione dell’Isola dei famosi, ma anche il serale di Amici di Maria De Filippi, insieme alle prime serate di Avanti un altro e Caduta libera, fino all’appuntamento della domenica sera con Barbara D’Urso ed il suo immancabile show Live non è la D’Urso.