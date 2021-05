Enrico Papi nei prossimi mesi dovrebbe sbarcare su Canale 5: questa è una notizia ormai ben nota a chi segue le vicende televisive. Il presentatore, attualmente impegnato con Name That Tune, che terminerà la sua seconda edizione su Tv8 mercoledì prossimo, oltre che con l’appuntamento quotidiano con Guess My Age, nel prossimo autunno sarà alla guida di Scherzi a Parte, che tornerà in onda a distanza di tre anni dall’ultima edizione condotta da Paolo Bonolis. Enrico Papi potrebbe quindi lasciare il canale in chiaro di Sky, passando definitivamente a Mediaset. E qui si inserisce Max Giusti, che potrebbe raccogliere da Papi le redini dell’access prime time di Tv8.

La conduzione di Scherzi a Parte, per un totale di sei puntate, infatti, per Enrico Papi è vista da molti (anche TvBlog aveva dato conto di questa indiscrezione) come il preludio per il raggiungimento di uno spazio maggiormente stabile nel palinsesto di Canale 5, dove il conduttore potrebbe ottenere, magari nella seconda parte della stagione televisiva 2021/2022, un preserale tutto suo. Un impegno di tale natura con il Biscione lo costringerebbe quindi inevitabilmente a dover terminare del tutto la propria esperienza su Tv8, dove Papi ha condotto fra l’altro le ultime due finali di Italia’s Got Talent.

Una casella da riempire, che troverebbe un’ottima pedina in Max Giusti, riaccolto in Rai, dopo l’esperienza sul Nove, dove con Boom! ha avuto le chiavi di casa per tre anni della medesima fascia oraria in cui va in onda Guess My Age. Terminata l’esperienza a Discovery, infatti, il ritorno del conduttore sulla tv pubblica è avvenuto con la sua partecipazione a Pechino Express, in coppia con il giornalista sportivo Marco Mazzocchi. Nello scorso autunno poi Giusti è tornato alla conduzione con Boss in incognito, andato in onda su Rai 2 nel mese di settembre, e ha poi partecipato alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato, nascondendosi sotto la maschera di Lupo.

Ora invece, secondo quanto anticipato da Marco Castoro su Leggo, Max Giusti potrebbe approdare su Tv8 alla conduzione proprio del programma che per tre stagioni, quando era sul Nove, ha sfidato come diretto rivale, ovvero Guess My Age, il game show in cui i concorrenti devono tentare di associare le età alle varie persone che si presentano loro di fronte. A conferma di questo, il conduttore avrebbe rifiutato nei giorni scorsi l’invito a partecipare ad Anni 20, la trasmissione del giovedì sera di Rai 2, condotta da Francesca Parisella. A breve arriverà dunque la firma con Sky, che potrebbe prevedere anche la sperimentazione di un nuovo format?